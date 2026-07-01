Il ritorno dello Slayer a prezzo ridotto: Doom: The Dark Ages in forte sconto su Instant Gaming

Un viaggio nel passato medievale della serie

Questa nuova iterazione, battezzata Doom: The Dark Ages, ridefinisce l'immaginario della serie dal punto di vista dell'ambientazione e delle dinamiche di combattimento. Abbandonate temporaneamente le installazioni industriali e le colonie futuristiche marziane, il gioco proietta i giocatori in un'epoca dark fantasy caratterizzata da conflitti brutali e architetture ancestrali. Il protagonista potrà imbracciare strumenti di distruzione completamente inediti, come uno scudo-sega capace di intercettare i colpi e un letale flagello, espandendo il parco mosse classico senza intaccare il ritmo frenetico che ha decretato il successo planetario del brand.

Potete saperne di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Doom: The Dark Ages.