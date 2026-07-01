Il ritorno dello Slayer a prezzo ridotto: Doom: The Dark Ages in forte sconto su Instant Gaming

Il prequel che esplora le origini della furia del Doom Slayer ottiene un taglio di prezzo importante per PC. La chiave digitale per Steam si trova a una frazione del prezzo di listino italiano pari a 80,00€: la pagina di Instant Gaming permette infatti di prenotare il titolo a 19,99€ IVA esclusa, cifra che si aggiorna a 24,39€ IVA inclusa al momento del pagamento. Questo posiziona lo sconto visibile sul portale al 75%, mentre il risparmio calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse si attesta al 69,51%. Potete assicurarvi la vostra copia digitale cliccando sul box presente in questa pagina oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto.
Un viaggio nel passato medievale della serie
Questa nuova iterazione, battezzata Doom: The Dark Ages, ridefinisce l'immaginario della serie dal punto di vista dell'ambientazione e delle dinamiche di combattimento. Abbandonate temporaneamente le installazioni industriali e le colonie futuristiche marziane, il gioco proietta i giocatori in un'epoca dark fantasy caratterizzata da conflitti brutali e architetture ancestrali. Il protagonista potrà imbracciare strumenti di distruzione completamente inediti, come uno scudo-sega capace di intercettare i colpi e un letale flagello, espandendo il parco mosse classico senza intaccare il ritmo frenetico che ha decretato il successo planetario del brand.
Potete saperne di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Doom: The Dark Ages.
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