Doom: The Dark Ages crolla di prezzo su Instant Gaming a un soffio dalla nuova espansione

Un'epopea fanta-medievale di pura potenza

In Doom: The Dark Ages, id Software trasporta i giocatori nel passato dello Slayer, mettendo in scena una vera e propria dimostrazione di forza tecnologica mossa dal motore grafico id Tech 8. A differenza della frenesia acrobatica dei capitoli precedenti, questo titolo punta su un approccio più brutale, pesante e strategico, dove il protagonista si muove come un vero e proprio carro armato d'acciaio. La campagna principale si distingue per una direzione artistica ispirata all'immaginario dark fantasy e metal, arricchita da armi devastanti come lo Scudo Seghettato e il flagello, capaci di regalare un ciclo di combattimento estremamente appagante.

La versione digitale disponibile in stock su Steam garantisce non solo un'ottimizzazione ottimale per sfruttare i componenti hardware di ultima generazione, ma si rivela l'acquisto ideale in vista del supporto continuo garantito da Bethesda. L'imminente uscita dell'espansione Revelations amplierà ulteriormente la narrazione e le modalità di gioco di Doom: The Dark Ages. Poter recuperare l'opera completa con un simile abbattimento sul costo del biglietto d'ingresso rappresenta un'occasione eccellente sia per i veterani dei passati capitoli, sia per chi vuole mettersi alla prova con uno degli sparatutto in prima persona più apprezzati dell'ultimo periodo. Qui trovate la nostra recensione.