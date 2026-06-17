Doom: The Dark Ages crolla di prezzo su Instant Gaming a un soffio dalla nuova espansione

La furia dello Slayer non accenna a placarsi e, con l'imminente arrivo del primo grande DLC a luglio, riprendere in mano le armi diventa un'opportunità imperdibile. La versione PC di Doom: The Dark Ages vede infatti un netto taglio di prezzo per la sua chiave digitale riscattabile su Steam. Potete acquistarlo cliccando direttamente sul box in pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Rispetto al listino ufficiale di 80,00€, il portale propone il titolo a una base di 22,89€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 27,93€ applicando l'aliquota italiana al 22%. Lo store espone un ribasso del 71%, pari a uno sconto del 65,09% se calcolato sul prezzo finale complessivo di tasse.
Un'epopea fanta-medievale di pura potenza
In Doom: The Dark Ages, id Software trasporta i giocatori nel passato dello Slayer, mettendo in scena una vera e propria dimostrazione di forza tecnologica mossa dal motore grafico id Tech 8. A differenza della frenesia acrobatica dei capitoli precedenti, questo titolo punta su un approccio più brutale, pesante e strategico, dove il protagonista si muove come un vero e proprio carro armato d'acciaio. La campagna principale si distingue per una direzione artistica ispirata all'immaginario dark fantasy e metal, arricchita da armi devastanti come lo Scudo Seghettato e il flagello, capaci di regalare un ciclo di combattimento estremamente appagante.
La versione digitale disponibile in stock su Steam garantisce non solo un'ottimizzazione ottimale per sfruttare i componenti hardware di ultima generazione, ma si rivela l'acquisto ideale in vista del supporto continuo garantito da Bethesda. L'imminente uscita dell'espansione Revelations amplierà ulteriormente la narrazione e le modalità di gioco di Doom: The Dark Ages. Poter recuperare l'opera completa con un simile abbattimento sul costo del biglietto d'ingresso rappresenta un'occasione eccellente sia per i veterani dei passati capitoli, sia per chi vuole mettersi alla prova con uno degli sparatutto in prima persona più apprezzati dell'ultimo periodo. Qui trovate la nostra recensione.
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