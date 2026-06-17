Le Offerte di metà anno del PlayStation Store si espandono con nuovi sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha aggiornato la sezione delle Offerte di metà anno, aggiungendo ulteriori sconti su giochi e DLC per PS4 e PS5.

Tra le novità più interessanti segnaliamo Final Fantasy 7 Rebirth, ora a 23,99 euro con il 60% di sconto: si tratta del prezzo più basso mai registrato sul negozio digitale di Sony. Minimo storico anche per WWE 2K26, in promozione a 52,79 euro (-34%). Completa la tripletta Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, proposto a 55,99 euro.