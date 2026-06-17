Le Offerte di metà anno del PlayStation Store si espandono con nuovi sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha aggiornato la sezione delle Offerte di metà anno, aggiungendo ulteriori sconti su giochi e DLC per PS4 e PS5.
Tra le novità più interessanti segnaliamo Final Fantasy 7 Rebirth, ora a 23,99 euro con il 60% di sconto: si tratta del prezzo più basso mai registrato sul negozio digitale di Sony. Minimo storico anche per WWE 2K26, in promozione a 52,79 euro (-34%). Completa la tripletta Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, proposto a 55,99 euro.
Altre offerte aggiunte
Proseguiamo con Ninja Gaiden 4, che scende da 69,99 a 41,99 euro grazie a uno sconto del 40%, mentre Hellblade 2: Senua's Saga viene proposto a 24,99 euro, con un taglio del 50%. Cambiando completamente genere, Octopath Traveler 0 è ora acquistabile a 41,99 euro (-30%).
Tra le altre promozioni attive troviamo anche Avowed a 32,49 euro (-35%), Dragon Quest 3 HD‑2D Remake a 34,99 euro (-50%), Tales of Graces F Remastered a 13,99 euro (-65%) e Forza Horizon 5 a 34,99 euro (-50%). Come per il resto delle Offerte di metà anno, anche questi sconti resteranno disponibili fino alle 00:59 italiane del 2 luglio. Il catalogo completo è consultabile sul PlayStation Store a questo indirizzo.
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