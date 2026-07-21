Il PS Store regala un gioco per PS4 e PS5, con centinaia di voti positivi: non serve PS Plus

L'estate non è una stagione intensa per le nuove pubblicazioni e se vi state guardando in giro per trovare qualcosa da giocare, abbiamo una buona notizia: è disponibile un nuovo gioco gratis per PS4 e PS5, senza bisogno di essere abbonati a PS Plus.

Si tratta di un gioco gestionale nel quale dobbiamo gestire un ristorante, farlo crescere e affrontare via via nuove sfide. Le recensioni su PS Store sono molto positive, con una media di 4,17 su 5 con 437 valutazioni. Inoltre, fino al 13 agosto sono in sconto le edizioni speciali del gioco, che includono anche tutti i DLC.