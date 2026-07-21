Il PS Store regala un gioco per PS4 e PS5, con centinaia di voti positivi: non serve PS Plus

L'estate non è una stagione intensa per le nuove pubblicazioni e se vi state guardando in giro per trovare qualcosa da giocare, abbiamo una buona notizia: è disponibile un nuovo gioco gratis per PS4 e PS5, senza bisogno di essere abbonati a PS Plus.
Si tratta di un gioco gestionale nel quale dobbiamo gestire un ristorante, farlo crescere e affrontare via via nuove sfide. Le recensioni su PS Store sono molto positive, con una media di 4,17 su 5 con 437 valutazioni. Inoltre, fino al 13 agosto sono in sconto le edizioni speciali del gioco, che includono anche tutti i DLC.
Che gioco è Buffet Boss
Buffet Boss, come potete vedere dal trailer qui sotto, propone una grafica estremamente minimalista e di scarso impatto. Pare però che ai giocatori PlayStation non crei problemi, viste le recensioni.
Va inoltre sottolineato che Buffet Boss propone una lista trofei e un Platino facile da ottenere, quindi i collezionisti che sono sempre in cerca di titoli facili da platinare potrebbero sfruttarlo per rimpolpare la propria lista trofei.
Il gioco richiede di preparare all'interno della propria cucina una grande varietà di piatti e bevande, portando gli ingredienti corretti alle varie postazioni, servendo i clienti e mantenendo il ristorante in ordine, con il supporto anche di un personale che automatizza certe operazioni.
I DLC includono nuove ricette (messicane, il sushi e non solo) così come un'espansione a tema pasticceria. Potete trovare il tutto a questo indirizzo.