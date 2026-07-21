Lo studio di Edge of Eternity ha annunciato la chiusura

Speravo di tornare qui e annunciare che avevamo trovato un acquirente. Purtroppo, il tribunale ha ordinato la liquidazione di Midgar Studio."

"Oggi, Midgar Studio giunge al termine." Possiamo leggere nel lungo messaggio di addio, che prosegue: "Questo non è il messaggio che avrei sperato di scrivere.

La situazione

Zeler-Maury ha poi proseguito spiegando nel dettaglio la situazione: "Nelle ultime settimane, abbiamo lavorato fino all'ultimo per trovare una soluzione che potesse preservare sia l'azienda che il team.

Nonostante le molte possibilità esaminate e tutti coloro che hanno cercato di aiutarci, non abbiamo trovato una soluzione attuabile nei tempi previsti dalla procedura."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Zeler-Maury ha poi raccontato la sua avventura con Midgar Studio: "Ho fondato Midgar nel 2008, spinto dal desiderio di creare giochi che ci rispecchiassero, all'incrocio tra la sensibilità francese e quella giapponese.

Quella che era iniziata come un'idea un po' folle è diventata diciotto anni di lavoro, creazione, sfide, incontri e ricordi.

Midgar è il lavoro che abbiamo realizzato su Hover, Edge of Eternity, Edge of Memories e su tutti i progetti, i prototipi, le idee e i mondi che sono passati attraverso lo studio.

Ma soprattutto, Midgar sono le persone che hanno dato vita ai nostri giochi, e tutti coloro che hanno contribuito a questo viaggio.

A tutti coloro che hanno lavorato in Midgar, che sia oggi o in qualsiasi momento nel corso di questi diciotto anni: grazie.

Avete trasformato una visione in qualcosa di reale. Avete tenuto duro nei momenti difficili, avete celebrato le vittorie, imparato dai nostri errori e dato allo studio la sua identità.

Grazie anche ai nostri partner che ci hanno dato fiducia, e ai giocatori che hanno scoperto i nostri giochi, ci hanno sostenuto, incoraggiato, sfidato e a volte difeso con incredibile lealtà.

Oggi, i miei pensieri sono rivolti in modo particolare ai membri del team.

L'azienda sta chiudendo, ma il loro talento, la loro esperienza e il loro valore rimangono intatti. Agli studi, agli editori e ai selezionatori del personale che leggono questo messaggio: questo team merita la vostra attenzione. Vi prego di contattarli.

Midgar è stata una parte enorme della mia vita. Dire addio è incredibilmente difficile.

Ma questa fine non cancella nulla di ciò che abbiamo costruito. Sono orgoglioso dei giochi che abbiamo creato, orgoglioso dell'identità che abbiamo difeso e soprattutto orgoglioso di ogni singola persona con cui ho avuto la possibilità di condividere questo viaggio.

Midgar Studio finisce qui, ma ciò che abbiamo creato continuerà a vivere nei nostri giochi, nei nostri ricordi e in tutto ciò che ognuno di noi costruirà in futuro.

Grazie, dal profondo del cuore, per aver fatto parte di questa storia."