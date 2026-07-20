Su Steam, potete riscattare gratis un gioco dai voti altissimi per un tempo limitato

Il titolo è incentrato quasi esclusivamente sulla narrazione e sulle scelte del giocatore, con una forte componente testuale e scelte che influenzano in modo significativo lo sviluppo della storia.

The Life and Suffering of Sir Brante , gioco di ruolo narrativo impostato come un libro game pubblicato nel 2021, è disponibile gratuitamente su Steam fino al 23 luglio, permettendo agli utenti di riscattarlo e conservarlo per sempre una volta aggiunto alla propria libreria.

Un titolo apprezzatissimo

Si tratta quindi di un gioco di ruolo narrativo ricco di testo, con una fortissima enfasi su decisioni difficili e impegnative, che è piaciuto davvero molto a chi lo ha acquistato, tanto da avere una media molto positiva tra le recensioni degli utenti (89% di più di 8.000 recensioni).

La descrizione ufficiale invita i giocatori a "entrare nel duro mondo dell'Impero Benedetto di Arknia e vivere la vita di Sir Brante, un uomo nato in una società rigida dove ogni scelta conta e ogni decisione ha conseguenze. Forgiate il vostro destino attraverso anni di lotte, ambizione, sacrifici e sofferenza in questo RPG narrativo, dove le vostre azioni determinano non solo il vostro futuro, ma anche quello di chi vi circonda."

La promozione è stata organizzata per accompagnare l'arrivo di The Life and Suffering of Prince Jerian, nuovo gioco ambientato nello stesso universo. In questo caso i giocatori vestiranno i panni del principe ereditario Jerian, alle prese con intrighi di corte e decisioni politiche destinate a influenzare il destino del regno.

Se siete interessanti, potete aggiungere The Life and Suffering of Sir Brante alla vostra libreria dalla pagina ufficiale del gioco su Steam.