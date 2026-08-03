Phantom Blade Zero e The Blood of Dawnwalker sarebbero i giochi più desiderati su Steam, ecco gli altri

Ora che alcuni dei grandi titoli dell'anno sono stati pubblicati - come Subnautica 2, Resident Evil Requiem e Forza Horizon 6 - viene naturale chiedersi quali siano i giochi più attesi su Steam . GameDiscoverCo ha fornito delle stime (che potrebbero quindi non essere precisissime) della classifica della Lista dei desideri della piattaforma di Valve.

I giochi più desiderati su Steam

Phantom Blade Zero vanta, secondo le stime, circa 1,62 milioni di presenze nella Lista dei desideri su Steam, mentre in seconda posizione The Blood of Dawnwalker si ferma a "soli" 1,47 milioni.

Il resto della Top 5 è composto da Onimusha: Way of the Sword, il gioco d'azione di Capcom, con 1,18 milioni di presenze, seguito da Warhammer 40,000: Dawn of War 4 a 1,14 milioni e Control Resonant che rimane sotto il milione con 984.000 giocatori che desiderano il gioco.

Alcuni nomi interessanti sono poi Nivalis Nights (932.000) - un gestionale cyberpunk - e Hell Let Loose: Vietnam (851.000) - uno sparatutto strategico in prima persona 50 vs 50. Si continua con Mortal Shell 2 - il soulslike di Cold Symmetry - a 809.000 e Beast of Reincarnation - il gioco d'azione e avventura di Game Freak - a 718.000. Star Wars Zero Company batte Gears of War: E-Day, con 655.000 aggiunte rispetto alle 633.000 del titolo di Microsoft.

Va precisato che questa lista è stata creata solo con titoli in uscita nel 2026, per questo motivo non sono stati presi in considerazione giochi molto attesi come Fable, Metro 2039 e Resident Evil Veronica.