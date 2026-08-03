Golden Sun compie 25 anni: la storia della saga JRPG di Camelot

Camelot lo fa ancora oggi - ha firmato il recentissimo Mario Tennis Fever - e si è ormai concentrata su questi ibridi sportivi, ma c'è stato un momento, un brevissimo momento, in cui gli amanti di JRPG hanno visto scintillare in loro qualcosa di più. È il venticinquesimo anniversario di Golden Sun , una breve serie di JRPG mai dimenticata che è scomparsa da tempo e potrebbe non tornare mai più: riscopriamola insieme.

Camelot non è solo il leggendario regno di Artù nel ciclo bretone, ma anche il nome di uno sviluppatore giapponese fondato a Tokyo nel lontano 1994 da Shugo Takahashi: Camelot Co., Ltd. alias Camelot Software Planning . Prima del sodalizio con Nintendo una buona parte della compagnia aveva già lavorato a diversi giochi insieme a Climax Entertainment e Sonic! Software Planning, perlopiù ai vari capitoli di Shining Force per SEGA. Dopo una breve capatina su PlayStation col mediocre Beyond the Beyond nel 1995, Camelot si spostò sulle piattaforme della grande N per sviluppare Mario Golf e Mario Tennis, sfumando questi giochi sportivi di impensabili caratteristiche JRPG.

Golden Sun

Golden Sun non sarebbe neppure dovuto uscire per Game Boy Advance: Camelot intendeva svilupparlo per Nintendo 64, ma il passaggio imminente a Game Cube spostò i lavori sulla console portatile. Lavori che erano già cominciati per un unico e ambizioso titolo, ragion per cui Camelot dovette dividerlo in due parti, e ora sapete - se lo avete giocato - perché il primo Golden Sun sembra quasi un esperimento incompiuto: era a tutti gli effetti l'inizio del gioco.

I combattimenti di Golden Sun sono a turni.

Camelot impiegò tra i dodici e i diciotto mesi per completarlo, un periodo di sviluppo che all'epoca era pure considerato troppo lungo per un gioco da console portatile, e mancò comunque la data di uscita prevista. Pertanto invece di uscire al lancio di Game Boy Advance, Golden Sun arrivò sugli scaffali qualche mese dopo in Giappone, per uscire in Europa nel febbraio 2002.

Il gioco poteva contare sull'apporto dei fratelli Hiroyuki e Shugo Takahashi, che avevano già scritto e diretto Shining Force III e che volevano importare nel gioco pubblicato da Nintendo la stessa idea di dualità: inizialmente il giocatore avrebbe vissuto la storia da due prospettive differenti, quella dei "buoni" e quella dei "cattivi", che poi avrebbero unito le forze contro un nemico comune. Il passaggio alla cartuccia Game Boy Advance obbligò però a dividere la storia in due parti, sicché Golden Sun si incentrò su una prima squadra di eroi, cioè Isaac, Garet, Ivan e Mia.

Per risolvere i puzzle nei dungeon di Golden Sun bisogna usare la magia

Nel mondo fantasy di Weyard gli Adepti possono invocare il potere degli elementi, detto anche Psyenergy. Isaac e Garet si imbarcano in un viaggio per impedire a due misteriosi individui, Saturos e Menardi, di liberare il potere dell'alchimia, sigillato nell'antichità per porre fine ai conflitti tra le civiltà che ne abusavano. Saturos e Menardi rapiscono il mentore dei protagonisti, Kraden, nonché la loro amica Jenna, e si scopre che sono in combutta con il fratello della ragazza, Felix, e con il redivivo padre di Isaac.

Durante il viaggio, Isaac e Garet si alleano con altri due Adepti, Ivan e Mia e, pur sconfiggendo Saturos e Menardi in duello, non riescono a impedire che portino a compimento almeno metà del piano. A sorpresa, sono proprio Felix e Jenna a farsi carico della loro impresa, così Isaac e gli altri partono al loro inseguimento nel finale del gioco.

I Djinn trovati nel mondo servono a ottenere nuovi incantesimi e invocazioni

Pur impiegando un sistema di combattimento a turni tutto sommato tradizionale, Golden Sun introduceva alcune meccaniche in maniera intelligente. La Psyenergy stessa - la magia, insomma - non serviva solo a combattere i nemici o a guarire i compagni di battaglia, ma anche a risolvere i puzzle ambientali nei dungeon: le magie potevano spostare ostacoli e premere interruttori, perciò il giocatore doveva ingegnarsi per capire come superare la sfida di turno.

Il sistema era inoltre legato ai Djinn, ventotto creaturine sparse per il mondo che si univano al gruppo volontariamente o dopo averle sconfitte in combattimento: il giocatore poteva associare a ogni personaggio uno o più Djinn, influenzando statistiche e poteri a disposizione. I Djinn permettevano di invocare potenti attacchi cinematici contro il nemico, ma per farlo il giocatore doveva "sospendere" la combinazione esatta di Djinn, privando temporaneamente i personaggi dei loro potenziamenti. Le scene in questione erano però davvero spettacolari, oltre che devastanti. Golden Sun aveva anche un'altra funzionalità: una modalità multigiocatore che permetteva di combattere contro un amico collegando i due Game Boy Advance.