Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono stati ampliati con tante nuove offerte

Sony ha annunciato di aver ampliato la già ricca selezione di giochi PS4 e PS5 inclusi negli Sconti Estivi del PlayStation Store, aggiungendo centinaia di nuove offerte valide fino al 12 agosto.
Restano dunque attive le promozioni segnalate due settimane fa, alle quali si aggiungono quelle introdotte questa settimana. Tra le novità spicca LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, per la prima volta in sconto a 55,99 euro (-20%). Stessa percentuale di sconto anche per Starfield, ora proposto a 39,99 euro.
Altre promozioni aggiunte questa settimana
Anche la versione standard di Saros cala per la prima volta di prezzo: ora potete acquistarlo a 59,99 euro anziché 79,99 euro, oppure optare per la Digital Deluxe a 69,29 euro. Tra le nuove offerte segnaliamo anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ora sceso a 31,99 euro grazie a uno sconto del 60%. Cambiando genere, Forza Horizon 5 viene proposto a metà prezzo per 34,99 euro.
Altre promozioni aggiunte includono Sea of Thieves a 13,99 euro (-65%), Indiana Jones e l'Antico Cerchio a 47,99 euro (-40%), Days Gone Remastered a 19,99 euro (-60%) e DOOM: The Dark Ages a 26,39 euro. Trovate il catalogo al completo con le vecchie e le nuove offerte degli Sconti Estivi del PlayStation Store a questo indirizzo. Come già accennato in apertura saranno valide fino al 12 agosto.