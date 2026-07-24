Il PlayStation Network non funziona oggi, 24 luglio: molteplici le segnalazioni in rete

Secondo molteplici segnalazioni spuntate in rete, il PlayStation Network non funziona e molti utenti hanno problemi a utilizzare le funzionalità online della console.

Le segnalazioni proseguono oramai da più di un'ora rispetto al momento della scrittura, sebbene la pagina di PlayStation Status - sia italiana che americana - non indichi alcun problema e professi che tutte le funzionalità e i servizi vadano a pieno regime.