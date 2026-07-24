Il PlayStation Network non funziona oggi, 24 luglio: molteplici le segnalazioni in rete

Secondo molteplici segnalazioni spuntate in rete, il PlayStation Network non funziona e molti utenti hanno problemi a utilizzare le funzionalità online della console.
Le segnalazioni proseguono oramai da più di un'ora rispetto al momento della scrittura, sebbene la pagina di PlayStation Status - sia italiana che americana - non indichi alcun problema e professi che tutte le funzionalità e i servizi vadano a pieno regime.
Le segnalazioni online dei problemi di PSN
In rete, ad esempio su Reddit, stanno comparendo vari thread dedicati ai problemi, con svariati utenti che confermano che il problema sono i server del PSN e non le connessioni internet dei singoli giocatori.
SERVERS ARE DOWN, YOUR ACCOUNT IS FINE
by u/ABODE_X_2 in playstation
Anche su Downdetector sono presenti molteplici segnalazioni da alcune ore. Secondo le nostre prove, il PSN funziona a intermittenza, con istanti in cui la nostra PS5 pare in grado di utilizzare ogni funzione e momenti in cui alcune vanno offline (come la sincronizzazione dei trofei) mentre altri non segnalano difficoltà (l'accesso a PS Store, nel nostro caso).
Si tratta inoltre di un momento sfortunato per PlayStation, visto che l'open beta di Marvel Tokon è iniziata oggi. In caso, potete sfruttare la versione PC Steam, che al momento della scrittura vanta 14.289 utenti contemporanei (il picco odierno al momento è di 22.087).
In attesa di novità, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato ai PlayStation Studios: la guida a tutti gli studi Sony e ai loro giochi.