Instagram vieta i video registrati con gli occhiali Meta che mostrano molestie e scherzi non consensuali

Instagram ha annunciato un inasprimento delle proprie politiche di moderazione nei confronti dei video registrati con gli occhiali intelligenti Meta che mostrano episodi di molestie o comportamenti invasivi nei confronti di persone sconosciute. La decisione punta a contrastare una tipologia di contenuti che negli ultimi mesi ha guadagnato visibilità sui social network.

L'annuncio è arrivato direttamente dal responsabile di Instagram, Adam Mosseri, attraverso una serie di risposte pubblicate nelle sue Storie. Il dirigente ha spiegato che i contenuti che sfruttano altre persone, le infastidiscono o le mettono in situazioni di disagio non saranno più tollerati sulla piattaforma e verranno rimossi.