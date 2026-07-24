Instagram vieta i video registrati con gli occhiali Meta che mostrano molestie e scherzi non consensuali

Instagram ha annunciato un inasprimento delle proprie politiche di moderazione nei confronti dei video registrati con gli occhiali intelligenti Meta che mostrano episodi di molestie o comportamenti invasivi nei confronti di persone sconosciute. La decisione punta a contrastare una tipologia di contenuti che negli ultimi mesi ha guadagnato visibilità sui social network.
L'annuncio è arrivato direttamente dal responsabile di Instagram, Adam Mosseri, attraverso una serie di risposte pubblicate nelle sue Storie. Il dirigente ha spiegato che i contenuti che sfruttano altre persone, le infastidiscono o le mettono in situazioni di disagio non saranno più tollerati sulla piattaforma e verranno rimossi.
La posizione di Mosseri e di Instagram
Mosseri ha sottolineato che Instagram non vuole favorire la diffusione di filmati nei quali individui vengono ripresi di nascosto mentre sono oggetto di scherzi, provocazioni o altre forme di molestia. L'obiettivo dichiarato è limitare questo fenomeno adottando tutte le misure possibili per contrastarlo.
La scelta arriva dopo la diffusione di numerosi video realizzati con gli smart glasses di Meta, nei quali alcuni creatori di contenuti registrano le proprie azioni in prima persona senza che le persone coinvolte siano consapevoli di essere filmate. In molti casi i protagonisti mettono in scena scherzi rivolti a dipendenti di negozi, supermercati o fast food.
Tra gli esempi citati figurano video in cui vengono organizzati scherzi ai danni del personale di vendita, con comportamenti ritenuti particolarmente fastidiosi o irrispettosi.
Instagram si pronuncia anche sui cosiddetti "pickup artist"
Un'altra categoria presa di mira riguarda i cosiddetti pickup artist, che utilizzano gli occhiali Meta per registrare gli approcci con donne incontrate in palestra o per strada. Sebbene alcune conversazioni possano concludersi in modo positivo, il problema evidenziato riguarda il fatto che molte persone non si rendono conto immediatamente di essere riprese.
Con questa nuova linea guida, Instagram intende scoraggiare la pubblicazione di contenuti che violano la privacy o trasformano persone inconsapevoli in protagonisti di video destinati ai social. La piattaforma punta così a promuovere un utilizzo più responsabile degli smart glasses.