HONOR Robot Phone è finalmente realtà: gimbal 4D e assistente integrato, ma non arriverà in Italia

Quello che fino a poco tempo fa sembrava essere un semplice concept si è finalmente trasformato in realtà: HONOR ha ufficialmente annunciato il suo nuovo Robot Phone. Si tratta di un dispositivo a dir poco rivoluzionario, caratterizzato da un gimbal meccanico motorizzato a 3 assi e da un assistente integrato dotato di numerose funzionalità. Oltre a essere presentato come un vero e proprio compagno creativo, il Robot Phone viene descritto come un potente studio di produzione mobile, grazie a un insieme di caratteristiche innovative, avanzate capacità di elaborazione e sofisticate tecnologie robotiche. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Caratteristiche del dispositivo Partiamo da quelli che sono gli elementi centrali di questo dispositivo, tra cui un sistema meccanico ultra-compatto a 4 gradi di libertà con HONOR Titanium Agile Gimbal. Questo modulo integra oltre 100 elementi di precisione, con dimensioni complessive del sistema ridotte del 65% rispetto ai gimbal tradizionali, mantenendo al contempo una resistenza strutturale superiore del 200%. Pesa appena 2,6 grammi e consente velocità di movimento fino a 360° al secondo, per movimenti rapidi e precisi e un posizionamento stabile in ogni contesto. Lo smartphone con gimbal integrato Come vi abbiamo già anticipato, il principale punto di forza di questo dispositivo risiede nella presenza di un sistema motorizzato, integrato direttamente all'interno di uno smartphone di fascia alta. Si tratta quindi di un dispositivo progettato per portare su mobile alcune delle tecnologie e delle soluzioni sviluppate da ARRI per i workflow professionali del settore cinematografico, avvicinando l'esperienza di ripresa da smartphone agli strumenti utilizzati nelle produzioni video professionali. Più nello specifico, il comparto fotografico si basa su un sistema Dual Camera da 200 MP con un sensore principale da 1/1,28 pollici e apertura f/1.6 e teleobiettivo periscopico con sensore da 1/1,4 pollici e zoom ottico 2,7x. HONOR Robot Phone Inoltre, Robot Phone combina ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 e gli ARRI Looks con il processore HONOR H1 Image Chip. Ciò si traduce in una resa cromatica più naturale e cinematografica, maggiore dettaglio e una più ampia libertà creativa in fase di post-produzione. Lo smartphone adotta una batteria da 7.060 mAh con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge da 120 W via cavo e 50 W wireless, ed è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il dispositivo è inoltre dotato di un display LTPO OLED HONOR AI Eye Comfort da 6,31 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz e luminosità di picco pari a 6.800 nit.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale L'IA si integra perfettamente con il braccio della fotocamera, dato che supporta diverse modalità di movimento cinematografico, come Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical e AI SpinShot. La modalità YOYO Robot Mode è dotata di comprensione contestuale e riconoscimento dei gesti, quindi è in grado di eseguire automaticamente movimenti che permettano di mantenere l'utente sempre al centro dell'inquadratura. L'assistente integrato può perfino eseguire piccoli movimenti a ritmo di musica, annuire e riprodurre diversi "gesti", rendendo l'interazione con il dispositivo ancora più naturale e coinvolgente. HONOR Robot Phone non è il solito smartphone: braccio robotico intelligente, IA evoluta e sensore da 200MP