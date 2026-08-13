Twitch sfrutta le dirette per l’IA: è una nuova opzione attiva di default, "altrimenti nessuno la userebbe"

L'opzione si trova nella pagina Impostazioni, sezione Sicurezza e Privacy , sotto la voce Formazione per l'IA generativa. Anche disattivandola, però, non è possibile impedire del tutto l'uso dei propri dati per le funzionalità di Twitch basate sull'IA "a beneficio della community", come i suggerimenti o AutoMod.

Twitch ha introdotto una nuova funzione che permette ad Amazon di utilizzare le dirette e i contenuti degli utenti per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale . L'impostazione è attiva di default per tutti e va disattivata manualmente se non si desidera partecipare al training. Il motivo? Secondo il chief product officer Mike Minton, "nessuno l'avrebbe attivata altrimenti".

L'opzione recita: "Consenti ai contenuti del tuo canale di addestrare modelli di contenuti di IA generativa su Amazon. Disattivando questa opzione, non impedisci a Twitch e Amazon di utilizzare i contenuti del tuo canale per altri scopi descritti nell'Informativa sulla privacy di Twitch, compreso l'uso di funzionalità di Twitch basate sull'intelligenza artificiale che vanno a beneficio della comunità facilitando la crescita e la monetizzazione degli streamer (come l'assistenza in tempo reale alle campagne di sponsorizzazione), la scoperta di spettatori (come i suggerimenti) e la sicurezza della community (come AutoMod)".

Una risposta onesta, ma che scalda gli animi

La novità ha scatenato critiche diffuse. Per affrontare la questione, Minton e la head of community Mary Kish hanno partecipato a un Q&A in diretta. Alla domanda sul perché la funzione fosse attiva di default, Minton ha risposto in maniera sorprendentemente diretta e onesta:

"Se fosse opt-in, nessuno la attiverebbe. Quasi tutti i servizi di contenuti funzionano così. La differenza è che qui rispettiamo la vostra scelta di disattivare il training. So che non è una decisione popolare, ma questa è la situazione."

Una risposta considerata trasparente, ma che molti utenti hanno interpretato come un'ammissione: la funzione è stata attivata "di nascosto" perché Amazon sa che in molti non l'avrebbero accettata e attivata volontariamente. Una scelta che ora costringe Twitch a gestire una frattura evidente con la propria community, probabilmente destinata a rimanere al centro del dibattito nelle prossime settimane.