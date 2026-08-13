Twitch sfrutta le dirette per l’IA: è una nuova opzione attiva di default, "altrimenti nessuno la userebbe"

Twitch ha introdotto una nuova funzione che permette ad Amazon di utilizzare le dirette e i contenuti degli utenti per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. L'impostazione è attiva di default per tutti e va disattivata manualmente se non si desidera partecipare al training. Il motivo? Secondo il chief product officer Mike Minton, "nessuno l'avrebbe attivata altrimenti".
L'opzione si trova nella pagina Impostazioni, sezione Sicurezza e Privacy, sotto la voce Formazione per l'IA generativa. Anche disattivandola, però, non è possibile impedire del tutto l'uso dei propri dati per le funzionalità di Twitch basate sull'IA "a beneficio della community", come i suggerimenti o AutoMod.
Cosa succede lasciando attivo o disattivando il training dell'IA di Twitch
L'opzione recita: "Consenti ai contenuti del tuo canale di addestrare modelli di contenuti di IA generativa su Amazon. Disattivando questa opzione, non impedisci a Twitch e Amazon di utilizzare i contenuti del tuo canale per altri scopi descritti nell'Informativa sulla privacy di Twitch, compreso l'uso di funzionalità di Twitch basate sull'intelligenza artificiale che vanno a beneficio della comunità facilitando la crescita e la monetizzazione degli streamer (come l'assistenza in tempo reale alle campagne di sponsorizzazione), la scoperta di spettatori (come i suggerimenti) e la sicurezza della community (come AutoMod)".
Nel caso decidiate di lasciare attiva l'opzione, consentendo dunque il training, "i tuoi contenuti potrebbero essere utilizzati per migliorare i futuri modelli di IA generativa. Ad esempio, se consenti l'uso dei tuoi contenuti per addestrare un modello di contenuti di IA generativa, il tuo audio potrebbe contribuire a perfezionare i modelli di sintesi vocale, migliorando i sottotitoli su Twitch e Amazon."
Invece viene precisato che anche disattivare la funzione "non implica la rinuncia a tutti gli usi dell'IA o dell'apprendimento automatico su Twitch. Ad esempio, Twitch continuerà a utilizzare AutoMod, che contribuisce a mantenere la nostra community al sicuro, ma non conserva i tuoi dati né li usa per produrre contenuti. Twitch potrebbe anche continuare a usare i tuoi dati per funzionalità basate sull'IA come i sottotitoli generati automaticamente per le tue clip, senza però conservare il tuo streaming o le tue clip per addestrare un modello in grado di generare nuovi contenuti."
Una risposta onesta, ma che scalda gli animi
La novità ha scatenato critiche diffuse. Per affrontare la questione, Minton e la head of community Mary Kish hanno partecipato a un Q&A in diretta. Alla domanda sul perché la funzione fosse attiva di default, Minton ha risposto in maniera sorprendentemente diretta e onesta:
"Se fosse opt-in, nessuno la attiverebbe. Quasi tutti i servizi di contenuti funzionano così. La differenza è che qui rispettiamo la vostra scelta di disattivare il training. So che non è una decisione popolare, ma questa è la situazione."
Una risposta considerata trasparente, ma che molti utenti hanno interpretato come un'ammissione: la funzione è stata attivata "di nascosto" perché Amazon sa che in molti non l'avrebbero accettata e attivata volontariamente. Una scelta che ora costringe Twitch a gestire una frattura evidente con la propria community, probabilmente destinata a rimanere al centro del dibattito nelle prossime settimane.