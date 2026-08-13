Voglia di riparare gadget retrò? ReStory: Chill Electronics Repairs è in sconto su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di un gioco rilassante che sappia intrattenerti, ReStory: Chill Electronics Repairs è su Instant Gaming a 14,26 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Restituiamo la vita agli oggetti della nostra infanzia
Si tratta di un gioco estremamente rilassante in cui dovrai gestire un negozio situato a Tokyo, nella metà degli anni 2000. Il tuo compito sarà riparare dispositivi e gadget, tra cui console Atari con licenza ufficiale, ma anche altri dispositivi che non farai affatto fatica a riconoscere. Dovrai smontare con cura gli oggetti, pulirli, sostituire i componenti difettosi e rimontare il tutto grazie al tuo fidato set di attrezzi. Nel complesso, si tratta di un gioco piuttosto coinvolgente, perfino istruttivo sotto certi aspetti.
Molto interessante anche la cura riposta nei modelli degli oggetti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.