Acquista i nuovi Google Pixel 11 Pro: fino a 980 € di super valutazione con la permuta

Google ha ufficialmente svelato i nuovi smartphone Pixel 11 e, per celebrarne il debutto, ha attivato un'interessante promozione dedicata a chi acquista i modelli Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL aderendo al programma di permuta. Più precisamente, con la permuta idonea di uno smartphone, riceverai un rimborso fino a 980 € (sono inclusi 400 € di buono extra). Se sei interessato, puoi acquistare il tuo nuovo dispositivo cliccando direttamente su questo link.

L'offerta è valida dal 12 agosto al 1° settembre e il valore massimo dipende ovviamente dal modello consegnato e dalle sue condizioni reali. Come esempio rappresentativo, Google indica una valutazione complessiva di 980 euro per un iPhone 16 Pro Max da 256 GB, ma l'importo effettivo varia in base a modello, anno, configurazione e condizioni del dispositivo consegnato.