Acquista i nuovi Google Pixel 11 Pro: fino a 980 € di super valutazione con la permuta

Google ha ufficialmente svelato i nuovi smartphone Pixel 11 e, per celebrarne il debutto, ha attivato un'interessante promozione dedicata a chi acquista i modelli Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL aderendo al programma di permuta. Più precisamente, con la permuta idonea di uno smartphone, riceverai un rimborso fino a 980 € (sono inclusi 400 € di buono extra). Se sei interessato, puoi acquistare il tuo nuovo dispositivo cliccando direttamente su questo link.
L'offerta è valida dal 12 agosto al 1° settembre e il valore massimo dipende ovviamente dal modello consegnato e dalle sue condizioni reali. Come esempio rappresentativo, Google indica una valutazione complessiva di 980 euro per un iPhone 16 Pro Max da 256 GB, ma l'importo effettivo varia in base a modello, anno, configurazione e condizioni del dispositivo consegnato.
Come funziona la permuta
Come anticipato, questa promozione riguarda esclusivamente i modelli Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, quindi non la versione base. Il dispositivo usato dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla ricezione del nuovo smartphone. La valutazione definitiva del dispositivo sarà effettuata da PCS, che confermerà l'importo stimato se lo smartphone corrisponde alle condizioni dichiarate durante l'acquisto.
Se il valore reale risulta compreso tra il 75% e il 99% della stima iniziale, riceverai una controfferta da accettare entro sette giorni. Se invece la valutazione scende sotto il 75%, il dispositivo ti verrà restituito e la permuta sarà annullata. Ovviamente dovrai eliminare tutti i dati dal dispositivo da restituire ed eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, altrimenti non sarà possibile elaborare la permuta.
Caratteristiche dei nuovi Pixel 11 Pro
Tra le principali novità troviamo uno schermo ancora più resistente ai graffi, con un miglioramento superiore a due volte rispetto alla generazione precedente. Inoltre, i modelli Pro adottano display Super Actua LTPO con luminosità massima di 3.600 nit e un peso rispettivamente di 204 e 226 grammi.
Un'altra novità è il nuovo indicatore LED HiLight, pensato per la gestione delle notifiche. Entrambi i modelli sono alimentati dal nuovo Tensor G6 per prestazioni migliorate e ancora più efficienti.