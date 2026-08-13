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Two Strikes per PS5 è al minimo storico su Amazon: combattimenti 2D nel cuore dell'antico Giappone

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco Two Strikes per PS5, perfetto se cerchi un picchiaduro 2D artisticamente curato e con un gameplay appagante.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/08/2026
Two Strikes

Se sei alla ricerca di un picchiaduro, Two Strikes per PS5 è attualmente su Amazon a 20 € rispetto al prezzo mediano di 29,44 €, permettendoti di risparmiare il 32%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immergiti nell'antico Giappone

Questo picchiaduro 2D ti proietta in un'epoca feroce del Giappone, dove potrai vestire i panni di 8 guerrieri unici, ciascuno con il proprio stile di combattimento. Il gameplay è appagante: dovrai muoverti rapidamente per avvicinarti o evitare gli attacchi, ingannare gli avversari mascherando le tue intenzioni e scatenare colpi devastanti. Nel complesso si tratta di un gioco semplice, con un gameplay curato e un comparto artistico bellissimo.

Two Strikes
Two Strikes

Tuttavia, sappi che le diverse modalità di gioco non si differenziano troppo tra loro. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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