Two Strikes per PS5 è al minimo storico su Amazon: combattimenti 2D nel cuore dell'antico Giappone

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Immergiti nell'antico Giappone
Questo picchiaduro 2D ti proietta in un'epoca feroce del Giappone, dove potrai vestire i panni di 8 guerrieri unici, ciascuno con il proprio stile di combattimento. Il gameplay è appagante: dovrai muoverti rapidamente per avvicinarti o evitare gli attacchi, ingannare gli avversari mascherando le tue intenzioni e scatenare colpi devastanti. Nel complesso si tratta di un gioco semplice, con un gameplay curato e un comparto artistico bellissimo.
Tuttavia, sappi che le diverse modalità di gioco non si differenziano troppo tra loro. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.