Voglia di RPG? Recupera Baldur's Gate: The Classic Saga Bundle per PC in sconto su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di RPG, o non hai ancora recuperato la serie, su Instant Gaming puoi trovare Baldur's Gate: The Classic Saga Bundle a 8,41 € invece di 39 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una raccolta imperdibile

Come anticipato, si tratta di un bundle che include ben tre giochi della serie. Di conseguenza, è l'occasione perfetta per recuperare i titoli iniziali, più precisamente: Baldur's Gate: Enhanced Edition, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear (espansione) e Baldur's Gate II: Enhanced Edition. Ovviamente non è incluso Baldur's Gate 3; se avete giocato quest'ultimo e avete voglia di recuperare i titoli precedenti, è il momento giusto per farlo.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

I gameplay si basano su un sistema di combattimento in tempo reale con pausa, gestione strategica del gruppo, sull'esplorazione e ovviamente sulle scelte nei dialoghi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.