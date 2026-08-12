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Voglia di RPG? Recupera Baldur's Gate: The Classic Saga Bundle per PC in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Baldur's Gate: The Classic Saga Bundle, una raccolta imperdibile dei titoli più apprezzati della serie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/08/2026
Baldur's Gate: The Classic Saga Bundle
Baldur's Gate
Baldur's Gate
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Se sei alla ricerca di RPG, o non hai ancora recuperato la serie, su Instant Gaming puoi trovare Baldur's Gate: The Classic Saga Bundle a 8,41 € invece di 39 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una raccolta imperdibile

Come anticipato, si tratta di un bundle che include ben tre giochi della serie. Di conseguenza, è l'occasione perfetta per recuperare i titoli iniziali, più precisamente: Baldur's Gate: Enhanced Edition, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear (espansione) e Baldur's Gate II: Enhanced Edition. Ovviamente non è incluso Baldur's Gate 3; se avete giocato quest'ultimo e avete voglia di recuperare i titoli precedenti, è il momento giusto per farlo.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition
Baldur's Gate II: Enhanced Edition

I gameplay si basano su un sistema di combattimento in tempo reale con pausa, gestione strategica del gruppo, sull'esplorazione e ovviamente sulle scelte nei dialoghi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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