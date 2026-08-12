Annunciati i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di agosto, c'è anche Kingdom Come: Deliverance 2

Oggi Sony ha svelato i nuovi giochi PS4, PS5 e i classici delle passate generazioni che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 18 agosto.
La selezione di questo mese è particolarmente variegata e ricca di nomi di alto profilo: i giocatori potranno esportare la democrazia controllata nell'universo con Helldivers 2, immergersi nella Boemia del XV secolo in Kingdom Come: Deliverance 2, oppure affrontare orde infinite di nemici in Vampire Survivors, solo per citarne alcuni.