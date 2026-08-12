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Annunciati i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di agosto, c'è anche Kingdom Come: Deliverance 2

Il catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium si arricchirà tra pochi giorni: Sony ha svelato i nuovi giochi PS4 e PS5 di agosto per gli abbonati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/08/2026
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Oggi Sony ha svelato i nuovi giochi PS4, PS5 e i classici delle passate generazioni che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 18 agosto.

La selezione di questo mese è particolarmente variegata e ricca di nomi di alto profilo: i giocatori potranno esportare la democrazia controllata nell'universo con Helldivers 2, immergersi nella Boemia del XV secolo in Kingdom Come: Deliverance 2, oppure affrontare orde infinite di nemici in Vampire Survivors, solo per citarne alcuni.

La line-up di agosto di PS Plus Extra e Premium

Senza ulteriori indugi, vediamo l'elenco al completo dei nuovi giochi in arrivo per gli abbonati:

PlayStation Plus Extra (disponibili anche con Premium)

  • Helldivers 2 - PS5
  • Kingdom Come: Deliverance 2 - PS5
  • Vampire Survivors - PS5, PS4
  • Hell is Us - PS5
  • Umamusume Pretty Derby - Party Dash - PS4
  • Two Point Museum - PS5
  • Metro Exodus - PS5, PS4
  • Dying Light 2 - PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

  • Onimusha: Dawn of Dreams - PS5, PS4
  • Disney's Atlantis: The Lost Empire - PS5, PS4
Plus Extra Agosto 2026
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Ricordiamo che i giochi inclusi nei cataloghi Extra e Premium restano accessibili solo finché rimangono disponibili nel servizio. Ad esempio, sono già noti alcuni dei titoli che verranno rimossi questo mese. Una dinamica diversa rispetto ai giochi mensili dell'abbonamento Essential: una volta riscattati, questi rimangono legati all'account dell'utente e possono essere giocati in qualsiasi momento, purché la sottoscrizione resti attiva.

Che ne pensate, siete soddisfatti della nuova line-up di agosto di PlayStation Plus Extra e Premium? O speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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