I giochi che lasceranno PS Plus ad agosto sono stati svelati e la lista di luglio è stata aggiornata

Ogni mese Sony aggiunge dei giochi a PS Plus Extra e Premium, ma come ben sapete non saranno parte del servizio in eterno. Ci sono infatti dei titoli che vengono rimossi a cadenza regolare e così sarà anche a luglio e ad agosto.

Ora, abbiamo accesso a una nuova lista dei videogiochi in rimozione da PS Plus Extra e Premium nei prossimi due mesi, aggiornata rispetto a quanto precedentemente era stato segnalato.