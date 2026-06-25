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I giochi che lasceranno PS Plus ad agosto sono stati svelati e la lista di luglio è stata aggiornata

I giochi di PS Plus Extra e Premium che saranno rimossi a luglio sono cambiati e alcuni sono stati spostati ad agosto. Vediamo quanto è stato confermato dal PS Store.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/06/2026
Il logo di PS Plus

Ogni mese Sony aggiunge dei giochi a PS Plus Extra e Premium, ma come ben sapete non saranno parte del servizio in eterno. Ci sono infatti dei titoli che vengono rimossi a cadenza regolare e così sarà anche a luglio e ad agosto.

Ora, abbiamo accesso a una nuova lista dei videogiochi in rimozione da PS Plus Extra e Premium nei prossimi due mesi, aggiornata rispetto a quanto precedentemente era stato segnalato.

La lista dei giochi che lasceranno PS Plus

Vediamo prima di tutto quali sono i titoli che saranno rimossi dal servizio in abbonamento PS Plus Extra e Premium a partire dal 21 luglio 2026:

  • The Jackbox Party Pack 9
  • Risk of Rain 2
  • Tropico 6
  • Source of Madness
  • Cursed to Golf
  • Hundred Days - Winemaking Simulator
  • Get Even
  • Infinite Minigolf

Ecco invece i giochi che saranno rimossi dal 18 agosto, secondo quanto indicato dalle loro pagine sul PS Store:

  • Clash: Artifacts of Chaos
  • Onee Chanbara Origin
  • Space Crew: Legendary Edition
  • Bomber Crew
  • Röki
Alcuni utenti PS5 stanno ottenendo PS Plus Premium in regalo Alcuni utenti PS5 stanno ottenendo PS Plus Premium in regalo

Come sempre, una volta rimosso un titolo di PS Plus Extra e Premium non può più essere avviato nemmeno se è ancora installato sulla vostra console. Vi conviene sfruttare il tempo rimanente per provare (e magari terminare) i titoli in uscita dal servizio.

Ricordiamo infine che l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito.

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