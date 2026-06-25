I giochi che lasceranno PS Plus ad agosto sono stati svelati e la lista di luglio è stata aggiornata

Ogni mese Sony aggiunge dei giochi a PS Plus Extra e Premium, ma come ben sapete non saranno parte del servizio in eterno. Ci sono infatti dei titoli che vengono rimossi a cadenza regolare e così sarà anche a luglio e ad agosto.
Ora, abbiamo accesso a una nuova lista dei videogiochi in rimozione da PS Plus Extra e Premium nei prossimi due mesi, aggiornata rispetto a quanto precedentemente era stato segnalato.
La lista dei giochi che lasceranno PS Plus
Vediamo prima di tutto quali sono i titoli che saranno rimossi dal servizio in abbonamento PS Plus Extra e Premium a partire dal 21 luglio 2026:
- The Jackbox Party Pack 9
- Risk of Rain 2
- Tropico 6
- Source of Madness
- Cursed to Golf
- Hundred Days - Winemaking Simulator
- Get Even
- Infinite Minigolf
Ecco invece i giochi che saranno rimossi dal 18 agosto, secondo quanto indicato dalle loro pagine sul PS Store:
- Clash: Artifacts of Chaos
- Onee Chanbara Origin
- Space Crew: Legendary Edition
- Bomber Crew
- Röki
Come sempre, una volta rimosso un titolo di PS Plus Extra e Premium non può più essere avviato nemmeno se è ancora installato sulla vostra console. Vi conviene sfruttare il tempo rimanente per provare (e magari terminare) i titoli in uscita dal servizio.
Ricordiamo infine che l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito.
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