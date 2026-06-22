L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito

Secondo il calendario standard di Sony, è quasi certo che l'annuncio dei giochi "gratis" per PS4 e PS5 del catalogo PlayStation Plus Essential di luglio avvenga più tardi del previsto, ovvero la prossima settimana invece di questa.
Non c'è stata alcuna comunicazione da parte di PlayStation e nemmeno ci sarà probabilmente, ma se si guarda al modus operandi ormai standardizzato della compagnia per quanto riguarda le comunicazioni relative ai nuovi giochi da introdurre nel servizio, si nota come questo sia un mese un po' particolare.
Normalmente, infatti, l'annuncio sui nuovi giochi Essential arriva verso la fine del mese precedente, ma in questo caso potrebbe coincidere proprio con l'inizio del nuovo.
Una questione di calendario
Con ogni probabilità, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà dunque proprio il primo di luglio, con la disponibilità a seguire nella settimana successiva, dunque uno spostamento in avanti di comunicazione e lancio.
Questo perché la disponibilità dei nuovi giochi avviene solitamente nel primo martedì del mese, che in questo caso corrisponde al 7 luglio, visto che il mese inizia con un mercoledì in questo caso.
Allo stesso modo, l'annuncio solitamente avviene nel mercoledì che precede il primo martedì del mese, che in questo caso però capita proprio nel primo giorno del nuovo mese, cosa che crea questa particolare situazione.
Non c'è alcuna certezza al riguardo, ma è molto probabile dunque che l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus non avvenga in questa settimana.
Nel frattempo, avrete comunque più tempo per effettuare il download dei giochi PlayStation Plus Essential di giugno, che resteranno disponibili fino al 6 luglio: si tratta di Grounded: Fully Yoked Edition (PS5, PS4), Nickelodeon: All-Star Brawl 2 (PS5, PS4) e Warhammer 40.000: Darktide (PS5).
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