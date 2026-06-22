L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito

Secondo il calendario standard di Sony, è quasi certo che l'annuncio dei giochi "gratis" per PS4 e PS5 del catalogo PlayStation Plus Essential di luglio avvenga più tardi del previsto, ovvero la prossima settimana invece di questa.

Non c'è stata alcuna comunicazione da parte di PlayStation e nemmeno ci sarà probabilmente, ma se si guarda al modus operandi ormai standardizzato della compagnia per quanto riguarda le comunicazioni relative ai nuovi giochi da introdurre nel servizio, si nota come questo sia un mese un po' particolare.

Normalmente, infatti, l'annuncio sui nuovi giochi Essential arriva verso la fine del mese precedente, ma in questo caso potrebbe coincidere proprio con l'inizio del nuovo.