PlayStation Plus, i giochi di giugno: da Grounded a Nickelodeon All-Star Brawl 2 e Darktide

PlayStation Plus si aggiorna a giugno per tutti gli abbonati e vede l'arrivo di tre nuovi giochi, ovvero Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 e Warhammer 40.000: Darktide.

L'aggiornamento di giugno di PlayStation Plus ha portato nel catalogo della piattaforma in abbonamento Sony tre nuovi giochi per PS4 e PS5, che anche stavolta sono stati selezionati guardando alla varietà delle esperienze, così da soddisfare i gusti della maggior parte degli utenti. Il piatto forte è rappresentato dalla Fully Yoked Edition di Grounded, l'originale action survival "in miniatura" di Obsidian Entertainment nato come esclusiva Xbox e poi approdato anche sulle console PlayStation, ma sono molto interessanti anche il picchiaduro Nickelodeon All-Star Brawl 2 e lo sparatutto cooperativo Warhammer 40.000: Darktide.

Grounded Fully Yoked Edition Nato e cresciuto su Xbox e PC, grazie a un lungo periodo in accesso anticipato, per poi approdare anche su PlayStation nell'aprile 2024, come una delle teste di ponte dell'attuale approccio multipiattaforma di Microsoft e degli Xbox Game Studios, Grounded è un divertente action survival in cui controlliamo un ragazzino che si ritrova miniaturizzato insieme ai suoi amici all'interno di un giardino. Il gruppetto deve quindi far fronte comune per affrontare insidie insospettabili, rappresentate in particolare dagli insetti che sono ovviamente diventati enormi, ed esplorare quei pochi metri quadrati trasformatisi in chilometri alla ricerca di un modo per riacquistare le dimensioni originali... magari senza morire male nel frattempo. Fortemente orientato alla modalità cooperativa e a meccaniche survival che includono la necessità di trovare e lavorare i materiali sparsi per i livelli, Grounded racconta nella sua campagna di come i quattro giovani protagonisti siano finiti per sbaglio al centro di un esperimento condotto dal dottor Wendell Tully, che stava testando una tecnologia di miniaturizzazione per conto della misteriosa compagnia Ominent. Lo scontro con un insetto in Grounded Dicevamo di looting e crafting: i personaggi possono raccogliere materiali in giro per lo scenario e utilizzarli per costruire armi, armature, strumenti e strutture sempre più complesse, come basi e insediamenti che possano offrire loro un rifugio rispetto alle minacce più temibili di un'ambientazione che nasconde pericoli dietro ogni stelo d'erba. Avete letto la nostra recensione di Grounded?

Nickelodeon All-Star Brawl 2 Costruito sulla base di un primo capitolo soltanto discreto, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ha avuto il merito di arricchire, migliorare e consolidare l'impianto di partenza, riuscendo così a consegnare agli appassionati un'esperienza davvero solida, divertente e spettacolare, capace di sfruttare appieno i personaggi e gli scenari legati alle tante proprietà intellettuali coinvolte. Una sequenza di combattimento in Nickelodeon All-Star Brawl 2 Praticamente ogni singolo aspetto è stato potenziato: dal feedback dei colpi alla qualità delle animazioni, dal sistema di movimento allo spessore tecnico degli scontri, per arrivare infine alla valorizzazione di ogni singolo componente dell'ampio roster, che include figure diverse come SpongeBob, Garfield, Reptar, Plankton, Aang, Jimmy Neutron, April O'Neil e Rocko. Proprio in questo frangente emerge l'indubbia passione degli sviluppatori per le serie animate a cui Nickelodeon All-Star Brawl 2 attinge a piene mani, complice il coinvolgimento dei doppiatori originali e la rappresentazione visiva delle tante abilità a disposizione di ogni combattente, pensate per esprimere in maniera fedele il carattere dei vari personaggi. Uno degli scenari di Nickelodeon All-Star Brawl 2 La vera novità del sequel è però rappresentata dalla meccanica Slime: attraverso un apposito indicatore, i giocatori possono potenziare mosse speciali, annullare animazioni, migliorare le capacità di recupero o persino interrompere le combo avversarie. Si tratta di un sistema semplice da utilizzare, ma estremamente profondo, che aggiunge nuove possibilità strategiche senza compromettere l'accessibilità tipica del genere.

Warhammer 40,000: Darktide Sostanzialmente migliorato rispetto al lancio, grazie a numerosi aggiornamenti che hanno introdotto nuovi contenuti e rifiniture per quanto concerne il bilanciamento, Warhammer 40,000: Darktide approda nel catalogo di PlayStation Plus nella sua forma migliore, forte di un gameplay decisamente solido e di meccaniche cooperative che non mancheranno di entusiasmare i fan della serie. Le quattro classi di Warhammer 40,000: Darktide La campagna ci mette nei panni di un criminale che sceglie di espiare le proprie colpe servendo l'Imperium: dopo un breve prologo, il nostro personaggio viene coinvolto nella disperata difesa della città alveare di Tertium, infestata da orde di eretici e corrotta da forze oscure. La narrazione non rappresenta però il fulcro dell'esperienza, che a quel punto procede puntando soprattutto sulla progressione. Uno degli aspetti più interessanti di Darktide è la presenza di cinque classi distinte: il Veterano eccelle nell'uso delle armi da fuoco, lo Zelota privilegia l'aggressività nel combattimento ravvicinato, lo Psyker sfrutta devastanti poteri psionici, mentre l'Ogryn svolge il ruolo di tank grazie alla sua forza bruta. L'Arbitrator, infine, aggiunto nel giugno 2025, scatena un cyber-mastiff cibernetico per colpire bersagli ad alta priorità e supportare il team. Ogni classe offre uno stile di gioco differente e può essere sviluppata attraverso perk e equipaggiamenti sempre più avanzati. Uno scontro a fuoco in Warhammer 40,000: Darktide Sul fronte del gameplay, Darktide mantiene l'identità di Warhammer: Vermintide 2 ma introduce un maggiore equilibrio tra scontri corpo a corpo e utilizzo delle armi da fuoco. Le orde di nemici continuano a essere il cuore dell'esperienza, mentre cecchini, specialisti e boss obbligano il gruppo a collaborare costantemente. Alle difficoltà più elevate, infine, la coordinazione tra i membri della squadra diventa essenziale. Per sapere di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Warhammer 40,000: Darktide.

Gli arrivi e le partenze di giugno Non più disponibili su PlayStation Plus dal 2 giugno

EA Sports FC 24 - PS4 e PS5

Wuchang: Fallen Feathers - PS5

Nine Sols - PS4 e PS5 Disponibili su PlayStation Plus dal 2 giugno

Grounded Fully Yoked Edition - PS4 e PS5

Nickelodeon All-Star Brawl 2 - PS4 e PS5

Warhammer 40.000: Darktide - PS5