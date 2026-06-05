Scopriamo la creazione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nel video "making of"

Square Enix ha pubblicato un video con il "making of" di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che illustra vari aspetti della creazione di questo nuovo JRPG dallo stile classico ma destinato a mettere in scena una storia nuova e interessante.
Nel video, riportato qui sotto, vediamo il producer Naofumi Matsushita e i director Shota Fukebaru e Tomoya Asano spiegare vari retroscena dello sviluppo del gioco, illustrando qualcosa delle fonti di ispirazione e delle tecniche utilizzate per costruire questo nuovo JRPG in stile HD-2D.
Siamo ormai vicini all'uscita di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, con il lancio fissato per il 18 giugno e anche una demo con il prologo disponibile su PC e console, consentendo di farci subito un'idea delle sue caratteristiche.
Una magica avventura d'altri tempi
"In un angolo di un continente invaso da tribù di bestie, il Regno di Huther è l'unico baluardo dell'umanità, protetto da una barriera magica", così inizia la storia di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, con una premessa piuttosto classica che però dà origine a una storia con elementi piuttosto peculiari.
"Dopo la scoperta di rovine finora sconosciute, l'avventuriero Elliot e la sua compagna fatata Faie affrontano i pericoli al di fuori del regno in un viaggio che attraversa non solo il continente, ma anche la sua storia millenaria", prosegue poi la presentazione ufficiale di Square Enix.
Fedele allo spirito di diversi progetti recenti di Square Enix, anche questo riprende lo stile classico del JRPG tradizionale incentrato su una narrazione notevole, che si sviluppa tra sorprese, colpi di scena e ovviamente un sistema di combattimento ben costruito con elementi action ma anche strategici.
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