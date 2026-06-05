Scopriamo la creazione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nel video "making of"

Square Enix ha pubblicato un video con il "making of" di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che illustra vari aspetti della creazione di questo nuovo JRPG dallo stile classico ma destinato a mettere in scena una storia nuova e interessante.

Nel video, riportato qui sotto, vediamo il producer Naofumi Matsushita e i director Shota Fukebaru e Tomoya Asano spiegare vari retroscena dello sviluppo del gioco, illustrando qualcosa delle fonti di ispirazione e delle tecniche utilizzate per costruire questo nuovo JRPG in stile HD-2D.

Siamo ormai vicini all'uscita di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, con il lancio fissato per il 18 giugno e anche una demo con il prologo disponibile su PC e console, consentendo di farci subito un'idea delle sue caratteristiche.