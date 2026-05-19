The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha ora una demo disponibile su PC e console

Square Enix ha lanciato una demo su PC e console di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il nuovo JRPG con grafica in stile HD-2D, presentata con il trailer riportato qui sotto e in grado di fornire un'introduzione completa al gioco.
La demo in questione è composta in effetti dal vero e proprio prologo della storia, dunque rappresenta i primi minuti di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, tanto che i salvataggi effettuati all'interno di questa versione possono essere trasferiti direttamente al gioco completo nel caso si decida di acquistarlo.
Come riferito da Square Enix, la demo consente di provare il capitolo di apertura ella storia, con la possibilità di sperimentare gli stessi contenuti presenti in questa prima fase nel gioco completo.
L'inizio di una grande avventura
"Avanza nella missione principale, esplora l'ignoto o vai alla ricerca di nuove armi e magicite: il futuro dipende da te", si legge nella descrizione della demo, "La tua avventura a Philabieldia, un mondo ricco di scoperte, inizia qui!"
Il trailer, riportato qui sopra, mostra alcune fasi della demo e anche di altri momenti più avanzati della storia di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dando modo di vedere ancora una volta la notevole varietà di ambientazioni e situazioni in cui possiamo trovarci.
Dopo essersi mostrato in un trailer al TGS 2025, Square Enix ne ha annunciato la data di uscita, fissata per il 18 giugno, tra praticamente un mese.
Potete scaricare la demo ai seguenti link:
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Prologue Demo su Steam
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Prologue Demo su PlayStation Store
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Prologue Demo su Xbox Store
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Prologue Demo su Nintendo eShop
Si tratta di un JRPG classico incentrato su una narrazione notevole, che si sviluppa tra sorprese, colpi di scena e ovviamente un sistema di combattimento ben costruito con elementi action ma anche strategici.
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