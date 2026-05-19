The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha ora una demo disponibile su PC e console

Square Enix ha lanciato una demo su PC e console di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il nuovo JRPG con grafica in stile HD-2D, presentata con il trailer riportato qui sotto e in grado di fornire un'introduzione completa al gioco.

La demo in questione è composta in effetti dal vero e proprio prologo della storia, dunque rappresenta i primi minuti di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, tanto che i salvataggi effettuati all'interno di questa versione possono essere trasferiti direttamente al gioco completo nel caso si decida di acquistarlo.

Come riferito da Square Enix, la demo consente di provare il capitolo di apertura ella storia, con la possibilità di sperimentare gli stessi contenuti presenti in questa prima fase nel gioco completo.