Nintendo ha annunciato Pictonico! Un gioco "fotografico" in stile WarioWare per iOS e Android

Nintendo evidentemente ha intenzione di proseguire la sua avventura nel mondo delle piattaforme mobile, come dimostrato dall'annuncio a sorpresa di Pictonico! Un nuovo gioco "fotografico" sviluppato per iOS e Android.
Il titolo in questione è già praticamente vicino alla sua data di uscita, considerando che è in arrivo il 28 maggio come "free-to-start", come li definisce Nintendo, ovvero un titolo gratuito ma con acquisti interni per sbloccare ulteriori contenuti o il gioco completo.
C'è anche un trailer di presentazione, al momento in giapponese, che presenta il concept del gioco, in qualche modo simile alla serie WarioWare da quello che possiamo vedere.
Umorismo e fotografie
Pictonico! si basa sulle foto scattate con il proprio smartphone da utilizzare come soggetti su cui vengono applicati dei mini-game: in sostanza, i volti delle foto diventano protagonisti di varie gag videoludiche tutte incentrate sull'umorismo.
Il gioco applica filtri, timbri o altri elementi grafici a parti delle foto e le inserisce poi all'interno di minuscoli mini-game che tendono a presentare situazioni alquanto bizzarre, ridicole o "imbarazzanti", ma sempre con la delicatezza tipica dei prodotti Nintendo.
Il trailer presenta alcune delle situazioni proposte all'interno dei frammenti di gameplay che compongono il gioco, con un totale di circa 80 mini-game presenti al suo interno al momento, ma anche con possibili espansioni future.
Pictonico! Può essere scaricato su Apple App Store e su Google Play gratuitamente (al momento in fase di pre-registrazione in attesa del lancio), ma i contenuti completi devono essere poi sbloccati con acquisti in-app.
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