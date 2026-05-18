Nintendo ha annunciato che sarà presente alla Gamescom 2026

Nintendo sarà presente alla Gamescom 2026: la casa giapponese lo ha annunciato ufficialmente, dando appuntamento a tutti all'evento che si svolgerà a Colonia dal 26 al 30 agosto, ma senza fornire dettagli su cosa porterà in fiera.

"Nintendo sarà di nuovo presente alla Gamescom nel 2026!", si legge nel posto pubblicato dalla divisione tedesca di Nintendo. "Dal 26 al 30 agosto saremo a Colonia e non vediamo l'ora di incontrarvi lì. Tenete d'occhio i nostri canali per ulteriori informazioni!"

Pur senza uno showcase o un Direct dedicato, lo scorso anno l'azienda ha potuto contare su di una line-up particolarmente solida, che includeva Metroid Prime 4: Beyond, Leggende Pokémon: Z-A, Hollow Knight: Silksong, Hades 2 ed Elden Ring: Tarnished Edition.

Nel corso della Opening Night Live, inoltre, sono stati mostrati giochi come Kirby Air Riders, la versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Daemon X Machina: Titanic Scion e Cronos: The New Dawn.