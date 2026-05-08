Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo: ecco quanto costerà a partire da settembre

Nintendo ha annunciato un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 nei principali mercati, allineandosi a decisioni analoghe prese da altre compagnie nel settore in questo periodo: vediamo dunque quanto costerà a partire dal primo settembre 2026.
In Europa, Nintendo Switch 2 costerà 499,99€ a partire dal primo settembre, con un incremento tutto sommato piuttosto limitato rispetto al prezzo attuale ufficiale, che è fissato a 469,99€, decisamente meno impattante degli aumenti visti per PS5 e Xbox.
In USA, Nintendo Switch 2 passerà dagli attuali 449,99$ a 499,99$, mentre in Canada andrà da 629,99$ a 679,99$. Anche in Giappone sono arrivo delle variazioni, con Nintendo Switch 2 in versione solo giapponese che passerà da 49.980 yen a 59.980 yen.
Un allineamento che non sorprende molto
Nintendo si allinea dunque all'andamento generale dell'industria tecnologica, apportando una revisione al rialzo del prezzo di Nintendo Switch 2, sebbene in maniera piuttosto limitata rispetto ad altre variazioni viste in questo periodo con l'aumento di prezzo di PS5 e quello precedente di Xbox.
Da notare che, in Giappone, anche i prezzi di Nintendo Switch 1 nei suoi vari modelli subiranno degli incrementi, ma attendiamo eventuali segnalazioni anche per quanto riguarda l'Europa e l'occidente in generale.
Gli incrementi di prezzo sono stati decisi da Nintendo "alla luce di cambiamenti nelle condizioni del mercato, e dopo aver considerato l'andamento generale del business" si legge nella comunicazione ufficiale.
In Giappone è previsto anche un aumento nel prezzo dell'abbonamento a Nintendo Switch Online, che passa da 2.400 yen a 3.000 yen (16,29€) per quanto riguarda quello annuale singolo e da 4.900 a 5.900 yen (32€) per quello con Pacchetto Aggiuntivo, ma anche in questo caso attendiamo delucidazioni sull'eventuale estensione dell'iniziativa anche in occidente.
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