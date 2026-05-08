Pokémon Pokopia subito tra i giochi più venduti su Switch 2: la nuova classifica dei million seller Nintendo

Con i nuovi dati finanziari da parte di Nintendo, si aggiornano anche le classifiche dei million seller, ovvero i giochi prodotti da Nintendo più venduti sulle proprie piattaforme, che vedono tra l'altro la new entry Pokémon Pokopia scalare subito i ranghi.
Il gioco più venduto su Nintendo Switch 2 rimane Mario Kart World e ha un distacco sugli altri difficilmente colmabile, anche perché la sua vendita in bundle al lancio con la nuova console è stata un traino impressionante per la diffusione del gioco. In ogni caso, questa è la classifica aggiornata dei giochi first party Nintendo più venduti su Switch 2:
- Mario Kart World - 14,70 milioni
- Donkey Kong Bananza - 4,52 milioni
- Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 3,94 milioni
- Pokemon Pokopia - 2,41 milioni (nuovo)
- Kirby Air Riders - 1,87 milioni
Stupisce la performance di Pokémon Pokopia, con i dati aggiornati solo a fine marzo raggiunge già la quarta posizione dei titoli più venduti, ma sarà probabilmente a un livello ben maggiore, a questo punto.
La situazione su Nintendo Switch 1
Per quanto riguarda la classifica dei giochi Nintendo più venduti su Switch 1, invece, la situazione sembra più stabile, con Mario Kart 8 Deluxe che anche qui risulta praticamente inamovibile ma con un'interessante novità: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia entrano in classifica con "oltre 4 milioni" di copie vendute.
Notevole anche la performance di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, che nel giro di pochi giorni riesce e entrare nella top ten con 3,8 milioni di copie vendute, destinate a salire velocemente.
Vediamo dunque la classifica dei giochi Nintendo più venduti su Switch 1:
- Mario Kart 8 Deluxe - 71,08 milioni
- Animal Crossing: New Horizons - 49,91 milioni
- Super Smash Bros. Ultimate - 37,76 milioni
- Zelda: Breath of the Wild - 33,84 milioni
- Super Mario Odyssey - 30,50 milioni
- Pokemon Scarlet / Violet - 28,28 milioni
- Pokemon Sword / Shield - 27,16 milioni
- Zelda: Tears of the Kingdom - 22,56 milioni
- Super Mario Party - 21,32 milioni
- New Super Mario Bros. U Deluxe - 18,96 milioni
- Pokemon FireRed / LeafGreen - oltre 4 milioni
- Tomodachi Life: Living The Dream - oltre 3,8 milioni
In generale, su Switch 2 sono stati vendute 10,78 milioni di unità di software nel primo trimestre del 2026, mentre 27,98 milioni di unità su Switch 1 nello stesso periodo.
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