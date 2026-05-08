Pokémon Pokopia subito tra i giochi più venduti su Switch 2: la nuova classifica dei million seller Nintendo

Con i nuovi dati finanziari da parte di Nintendo, si aggiornano anche le classifiche dei million seller, ovvero i giochi prodotti da Nintendo più venduti sulle proprie piattaforme, che vedono tra l'altro la new entry Pokémon Pokopia scalare subito i ranghi.

Il gioco più venduto su Nintendo Switch 2 rimane Mario Kart World e ha un distacco sugli altri difficilmente colmabile, anche perché la sua vendita in bundle al lancio con la nuova console è stata un traino impressionante per la diffusione del gioco. In ogni caso, questa è la classifica aggiornata dei giochi first party Nintendo più venduti su Switch 2:

Mario Kart World - 14,70 milioni Donkey Kong Bananza - 4,52 milioni Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 3,94 milioni Pokemon Pokopia - 2,41 milioni (nuovo) Kirby Air Riders - 1,87 milioni

Stupisce la performance di Pokémon Pokopia, con i dati aggiornati solo a fine marzo raggiunge già la quarta posizione dei titoli più venduti, ma sarà probabilmente a un livello ben maggiore, a questo punto.