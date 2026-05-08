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Pokémon Pokopia subito tra i giochi più venduti su Switch 2: la nuova classifica dei million seller Nintendo

Con l'arrivo dei risultati finanziari, si aggiornano anche le classifiche software, in particolare per quanto riguarda i giochi Nintendo più venduti sulle piattaforme della compagnia.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/05/2026
Una scena di Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
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Con i nuovi dati finanziari da parte di Nintendo, si aggiornano anche le classifiche dei million seller, ovvero i giochi prodotti da Nintendo più venduti sulle proprie piattaforme, che vedono tra l'altro la new entry Pokémon Pokopia scalare subito i ranghi.

Il gioco più venduto su Nintendo Switch 2 rimane Mario Kart World e ha un distacco sugli altri difficilmente colmabile, anche perché la sua vendita in bundle al lancio con la nuova console è stata un traino impressionante per la diffusione del gioco. In ogni caso, questa è la classifica aggiornata dei giochi first party Nintendo più venduti su Switch 2:

  1. Mario Kart World - 14,70 milioni
  2. Donkey Kong Bananza - 4,52 milioni
  3. Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 3,94 milioni
  4. Pokemon Pokopia - 2,41 milioni
    5. (nuovo)
  5. Kirby Air Riders - 1,87 milioni

Stupisce la performance di Pokémon Pokopia, con i dati aggiornati solo a fine marzo raggiunge già la quarta posizione dei titoli più venduti, ma sarà probabilmente a un livello ben maggiore, a questo punto.

La situazione su Nintendo Switch 1

Per quanto riguarda la classifica dei giochi Nintendo più venduti su Switch 1, invece, la situazione sembra più stabile, con Mario Kart 8 Deluxe che anche qui risulta praticamente inamovibile ma con un'interessante novità: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia entrano in classifica con "oltre 4 milioni" di copie vendute.

Notevole anche la performance di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, che nel giro di pochi giorni riesce e entrare nella top ten con 3,8 milioni di copie vendute, destinate a salire velocemente.

Vediamo dunque la classifica dei giochi Nintendo più venduti su Switch 1:

  1. Mario Kart 8 Deluxe - 71,08 milioni
  2. Animal Crossing: New Horizons - 49,91 milioni
  3. Super Smash Bros. Ultimate - 37,76 milioni
  4. Zelda: Breath of the Wild - 33,84 milioni
  5. Super Mario Odyssey - 30,50 milioni
  6. Pokemon Scarlet / Violet - 28,28 milioni
  7. Pokemon Sword / Shield - 27,16 milioni
  8. Zelda: Tears of the Kingdom - 22,56 milioni
  9. Super Mario Party - 21,32 milioni
  10. New Super Mario Bros. U Deluxe - 18,96 milioni
  11. Pokemon FireRed / LeafGreen - oltre 4 milioni
  12. Tomodachi Life: Living The Dream - oltre 3,8 milioni

In generale, su Switch 2 sono stati vendute 10,78 milioni di unità di software nel primo trimestre del 2026, mentre 27,98 milioni di unità su Switch 1 nello stesso periodo.

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