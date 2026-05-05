Nintendo annuncia un bundle speciale con Switch 2 e Pokémon Pokopia, con data di uscita

Nintendo ha annunciato un nuovo bundle speciale contenente Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia insieme, con una data di uscita fissata per il 5 giugno ma al momento relativo al mercato di Australia e Nuova Zelanda, in attesa di ulteriori conferme.
Si tratta di un pacchetto molto interessante perché unisce la console a un gioco che sta riscuotendo un successo straordinario, una delle maggiori hit di quest'anno e che rappresenta certamente un system seller notevole, dunque la sua distribuzione insieme alla console stessa può risultare molto interessante.
A quanto pare, il gioco è in digitale, dunque all'interno della confezione sarà presente un codice per il download di Pokémon Pokopia, in maniera simile a quanto accaduto già con il bundle iniziale con Mario Kart World.
Una prima immagine
A questo punto resta da capire se questa iniziativa venga estesa anche ad altri mercati, ma considerando l'importanza raggiunta da Pokémon Pokopia al livello globale è molto probabile che il bundle venga distribuito anche in Europa.
Non ci sono informazioni nemmeno sul prezzo, per il momento, mentre una prima immagine del pacchetto è visibile qui sopra, con la confezione che riprende la copertina del gioco insieme alla console Nintendo.
Già nella prima parte di marzo, Pokémon Pokopia aveva fatto registrare vendite notevoli con il superamento di 2,2 milioni di copie, di cui 1 milione venduto solo in Giappone, ma a questo punto dovrebbe aver notevolmente superato tale quota.
Di recente è stato svelato il nuovo evento a tempo limitato, in attesa delle prossime novità in arrivo.