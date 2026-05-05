Nintendo annuncia un bundle speciale con Switch 2 e Pokémon Pokopia, con data di uscita

Nintendo ha annunciato un nuovo bundle speciale contenente Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia insieme, con una data di uscita fissata per il 5 giugno ma al momento relativo al mercato di Australia e Nuova Zelanda, in attesa di ulteriori conferme.

Si tratta di un pacchetto molto interessante perché unisce la console a un gioco che sta riscuotendo un successo straordinario, una delle maggiori hit di quest'anno e che rappresenta certamente un system seller notevole, dunque la sua distribuzione insieme alla console stessa può risultare molto interessante.

A quanto pare, il gioco è in digitale, dunque all'interno della confezione sarà presente un codice per il download di Pokémon Pokopia, in maniera simile a quanto accaduto già con il bundle iniziale con Mario Kart World.