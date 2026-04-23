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Pokémon Pokopia si aggiorna di nuovo con varie correzioni, compresa una sui Centri Pokémon

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a Pokémon Pokopia, il life sim creativo dedicato al mondo di Game Freak. Vediamo quali sono i cambiamenti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/04/2026
Un gruppo di Lapras in Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
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Nintendo, The Pokémon Company e Koei Tecmo hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Pokémon Pokopia, portando il videogioco alla versione 1.0.4.

Si tratta di una patch finalizzata alla correzione di vari bug e problematiche e non sono state introdotte nuove funzionalità o contenuti.

Le novità di Pokémon Pokopia versione 1.0.4.

Prima di tutto, Koei Tecmo spiega che l'aggiornamento di Pokémon Pokopia permette ora di riposizionare i Centri Pokémon anche durante gli eventi in-game.

Inoltre, ci sono una serie di correzioni minori:

  • In Costa Uggiolina, la richiesta "Richiesta: Cibo!" non poteva essere portata avanti in determinate condizioni.
  • In Costa Uggiolina, l'esecuzione di certe azioni impediva la comparsa della richiesta "Riparazione della piscina!".
  • In Costa Uggiolina, dopo aver completato la richiesta "Riparazione della piscina!", a volte risultava impossibile per il giocatore farsi accompagnare da Happiny.
  • Nelle Isole Brillantine, durante la richiesta "Centro Pokémon tour guide!", l'esecuzione di certe azioni poteva impedire al giocatore di farsi accompagnare da Capo Tinka, rendendo impossibile proseguire nella richiesta.
  • L'esecuzione di certe azioni causava la scomparsa del Professor Tangrowth.
  • Se certi Pokémon erano in attesa di apparire, a volte anche altri Pokémon non riuscivano a comparire.
  • L'esecuzione di certe azioni poteva rendere Pallichu, Greeglia e Capo Tinka incapaci di lasciare la città, impedendo il proseguimento delle richieste.
  • In determinate condizioni, raccogliere un kit di riposizionamento lasciava delle piattaforme indistruttibili.
  • Accedere al PC del Centro Pokémon con certi dati di salvataggio causava il blocco del gioco.
  • Durante gli eventi in-game, ricostruire un Centro Pokémon compiendo certe azioni faceva apparire le sue decorazioni fluttuanti.
  • Durante gli eventi in-game, non era possibile effettuare scambi presso i Centri Pokémon sulle Cloud Islands.
Un giocatore di Pokémon Pokopia ha ricostruito la Cittadella Gerudo di Breath of the Wild in gioco Un giocatore di Pokémon Pokopia ha ricostruito la Cittadella Gerudo di Breath of the Wild in gioco

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pokémon Pokopia.

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