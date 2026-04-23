Pokémon Pokopia si aggiorna di nuovo con varie correzioni, compresa una sui Centri Pokémon

Nintendo, The Pokémon Company e Koei Tecmo hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Pokémon Pokopia, portando il videogioco alla versione 1.0.4.
Si tratta di una patch finalizzata alla correzione di vari bug e problematiche e non sono state introdotte nuove funzionalità o contenuti.
Le novità di Pokémon Pokopia versione 1.0.4.
Prima di tutto, Koei Tecmo spiega che l'aggiornamento di Pokémon Pokopia permette ora di riposizionare i Centri Pokémon anche durante gli eventi in-game.
Inoltre, ci sono una serie di correzioni minori:
- In Costa Uggiolina, la richiesta "Richiesta: Cibo!" non poteva essere portata avanti in determinate condizioni.
- In Costa Uggiolina, l'esecuzione di certe azioni impediva la comparsa della richiesta "Riparazione della piscina!".
- In Costa Uggiolina, dopo aver completato la richiesta "Riparazione della piscina!", a volte risultava impossibile per il giocatore farsi accompagnare da Happiny.
- Nelle Isole Brillantine, durante la richiesta "Centro Pokémon tour guide!", l'esecuzione di certe azioni poteva impedire al giocatore di farsi accompagnare da Capo Tinka, rendendo impossibile proseguire nella richiesta.
- L'esecuzione di certe azioni causava la scomparsa del Professor Tangrowth.
- Se certi Pokémon erano in attesa di apparire, a volte anche altri Pokémon non riuscivano a comparire.
- L'esecuzione di certe azioni poteva rendere Pallichu, Greeglia e Capo Tinka incapaci di lasciare la città, impedendo il proseguimento delle richieste.
- In determinate condizioni, raccogliere un kit di riposizionamento lasciava delle piattaforme indistruttibili.
- Accedere al PC del Centro Pokémon con certi dati di salvataggio causava il blocco del gioco.
- Durante gli eventi in-game, ricostruire un Centro Pokémon compiendo certe azioni faceva apparire le sue decorazioni fluttuanti.
- Durante gli eventi in-game, non era possibile effettuare scambi presso i Centri Pokémon sulle Cloud Islands.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pokémon Pokopia.