Un giocatore di Pokémon Pokopia ha ricostruito la Cittadella Gerudo di Breath of the Wild in gioco

Lanciato il mese scorso, Pokémon Pokopia si è rapidamente imposto come uno dei più grandi successi della neonata era di Nintendo Switch 2. Con ben 2,2 milioni di copie vendute nei soli primi quattro giorni, il nuovo spin-off dei mostriciattoli tascabili sta letteralmente spopolando, in particolar modo tra quegli utenti che amano dare libero sfogo alla propria creatività. E i risultati non si sono fatti attendere: un giocatore ha infatti utilizzato gli strumenti del gioco per ricreare fedelmente l'iconica Cittadella Gerudo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild .

Hyrule in Pokopia

In un video condiviso su Reddit, l'utente Witty-Plum-9572 ha mostrato la sua impressionante opera. La riproduzione dell'oasi nel deserto è incredibilmente accurata, completa di palme, cascate e del Palazzo Reale, inclusa la stanza della matriarca Riju.

Dopo aver portato a termine questo progetto, l'autore ha svelato di avere già in mente le prossime location di Hyrule da ricostruire: sta valutando se dedicarsi al Villaggio Calbarico o al Borgo dei Rito. Sebbene una versione in stile Pokopia del Villaggio degli Zora sarebbe altrettanto affascinante, il creatore ha ammesso che "sarebbe un'impresa incredibile".

Pokémon Pokopia si è rivelato un successo ben oltre le aspettative di Nintendo e The Pokémon Company stesse, capace com'è stato di trovare l'apprezzamento trasversale di stampa e giocatori. Insomma, quello che sembrava essere un gioco una tantum, potrebbe essere diventato il capostipite di una nuova serie. Nel frattempo, Nintendo non si ferma e per il 2026 ha già confermato Splatoon Raiders e Yoshi and the Mysterious Book. Probabilmente ci sarà anche Fire Emblem: Fortune's Weave.