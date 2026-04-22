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Un giocatore di Pokémon Pokopia ha ricostruito la Cittadella Gerudo di Breath of the Wild in gioco

I giocatori di Pokémon Pokopia si stanno rivelando particolarmente creativi, tanto da essersi lanciati in opere notevoli come la ricostruzione della Cittadella Gerudo da Breath of the Wild.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/04/2026
Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Pokémon Pokopia
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Lanciato il mese scorso, Pokémon Pokopia si è rapidamente imposto come uno dei più grandi successi della neonata era di Nintendo Switch 2. Con ben 2,2 milioni di copie vendute nei soli primi quattro giorni, il nuovo spin-off dei mostriciattoli tascabili sta letteralmente spopolando, in particolar modo tra quegli utenti che amano dare libero sfogo alla propria creatività. E i risultati non si sono fatti attendere: un giocatore ha infatti utilizzato gli strumenti del gioco per ricreare fedelmente l'iconica Cittadella Gerudo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hyrule in Pokopia

In un video condiviso su Reddit, l'utente Witty-Plum-9572 ha mostrato la sua impressionante opera. La riproduzione dell'oasi nel deserto è incredibilmente accurata, completa di palme, cascate e del Palazzo Reale, inclusa la stanza della matriarca Riju.

Recreated Gerudo Town from BOTW/TOTK
by u/Witty-Plum-9572 in Pokopia

Dopo aver portato a termine questo progetto, l'autore ha svelato di avere già in mente le prossime location di Hyrule da ricostruire: sta valutando se dedicarsi al Villaggio Calbarico o al Borgo dei Rito. Sebbene una versione in stile Pokopia del Villaggio degli Zora sarebbe altrettanto affascinante, il creatore ha ammesso che "sarebbe un'impresa incredibile".

Nel nuovo evento di Pokémon Pokopia Bulbasaur ci invita a una sfida di salto con la corda Nel nuovo evento di Pokémon Pokopia Bulbasaur ci invita a una sfida di salto con la corda

Pokémon Pokopia si è rivelato un successo ben oltre le aspettative di Nintendo e The Pokémon Company stesse, capace com'è stato di trovare l'apprezzamento trasversale di stampa e giocatori. Insomma, quello che sembrava essere un gioco una tantum, potrebbe essere diventato il capostipite di una nuova serie. Nel frattempo, Nintendo non si ferma e per il 2026 ha già confermato Splatoon Raiders e Yoshi and the Mysterious Book. Probabilmente ci sarà anche Fire Emblem: Fortune's Weave.

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