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Nel nuovo evento di Pokémon Pokopia Bulbasaur ci invita a una sfida di salto con la corda

Pokémon Pokopia propone un nuovo evento a tempo: Bulbasaur invita i giocatori a una sfida di salto con la corda usando le sue liane. Offre premi come Piume Argento, Pokémetallo e un trofeo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/04/2026
Un'immagine di Pokémon Pokopia dal contest di Bulbasaur
Pokémon Pokopia
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Pokémon Pokopia continua a proporre eventi a tempo limitato che spezzano la routine dell'avventura offrendo ai giocatori attività speciali e ricompense uniche. L'ultimo arrivato è il torneo di salto con la corda... anzi, con la liana, organizzato da Bulbasaur, disponibile fino al 27 aprile.

Come già accaduto con l'evento di Hoppip, anche in questo caso è possibile aggirare la scadenza modificando l'orologio interno di Nintendo Switch 2 dalle impostazioni della console, così da accedere all'attività quando si preferisce.

Come prendere parte all'evento

Una volta avviato l'evento, basterà raggiungere il Bulbasaur che comparirà davanti al Centro Pokémon: sarà lui a proporvi di partecipare al minigioco. La sfida è semplice da capire, ma non banale da padroneggiare. Si tratta infatti del classico salto della corda, reinterpretato usando le liane del Pokémon Erba al posto della corda tradizionale. L'obiettivo è evitare di toccare le liane premendo il tasto R con il giusto tempismo e totalizzare il maggior numero possibile di salti consecutivi, mettendo alla prova ritmo e resistenza.

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Le ricompense variano in base alla vostra performance. Superando determinate soglie di salti consecutivi si ottengono oggetti utili e collezionabili: tra questi figurano le Piume Argento, un trofeo speciale da esporre nella vostra base dopo aver raggiunto almeno 50 salti e fino a 40 unità di Pokémetallo e Pokémetallo raro una volta superata la soglia dei 75 salti.

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