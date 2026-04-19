Nel nuovo evento di Pokémon Pokopia Bulbasaur ci invita a una sfida di salto con la corda

Pokémon Pokopia continua a proporre eventi a tempo limitato che spezzano la routine dell'avventura offrendo ai giocatori attività speciali e ricompense uniche. L'ultimo arrivato è il torneo di salto con la corda ... anzi, con la liana, organizzato da Bulbasaur, disponibile fino al 27 aprile .

Come prendere parte all'evento

Una volta avviato l'evento, basterà raggiungere il Bulbasaur che comparirà davanti al Centro Pokémon: sarà lui a proporvi di partecipare al minigioco. La sfida è semplice da capire, ma non banale da padroneggiare. Si tratta infatti del classico salto della corda, reinterpretato usando le liane del Pokémon Erba al posto della corda tradizionale. L'obiettivo è evitare di toccare le liane premendo il tasto R con il giusto tempismo e totalizzare il maggior numero possibile di salti consecutivi, mettendo alla prova ritmo e resistenza.

Le ricompense variano in base alla vostra performance. Superando determinate soglie di salti consecutivi si ottengono oggetti utili e collezionabili: tra questi figurano le Piume Argento, un trofeo speciale da esporre nella vostra base dopo aver raggiunto almeno 50 salti e fino a 40 unità di Pokémetallo e Pokémetallo raro una volta superata la soglia dei 75 salti.