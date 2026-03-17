Pokémon Pokopia: guida all’evento “Più lanugine per Hoppip!” e come fare amicizia con Skiploom e Jumpluff

In Pokémon Pokopia, di tanto in tanto verranno proposti eventi a tempo limitato. Il primo è già disponibile e si intitola "Più lanugine per Hoppip!". Si tratta di un'attività opzionale piuttosto semplice: dovrete raccogliere una serie di materiali per creare decorazioni, utili a realizzare degli habitat speciali grazie ai quali potrete stringere amicizia con Hoppip e con le sue evoluzioni, Skiploom e Jumpluff.
Questo evento è l'unico modo per incontrare i tre Pokémon sopracitati, quindi conviene approfittarne finché è attivo: resterà disponibile dal 10 marzo fino alle 16:59 del 25 marzo. Seguendo le regole, almeno. Volendo, infatti, è possibile "ingannare il tempo" modificando l'orologio interno del vostro Nintendo Switch 2 dalle impostazioni della console. Basta disattivare la sincronizzazione tramite Internet e impostare manualmente data e ora. Questo trucchetto permette di partecipare a "Più lanugine per Hoppip!" nonché ai futuri eventi a tempo, in qualsiasi momento.
Come prendere parte all'evento
Prendere parte a "Più lanugine per Hoppip!" è molto semplice: dovete aver ottenuto l'accesso alle Isole Oniriche grazie all'aiuto di Drifloon (ecco la nostra guida su come raggiungere le Isole Oniriche in Pokémon Pokopia) e aver costruito almeno un Centro Pokémon. Se avete soddisfatto questi requisiti e l'evento è attivo, dopo aver dormito comparirà il messaggio: "C'è un Pokémon che sembra avere in mente qualcosa! Prova ad andare al Centro Pokémon."
Raggiungete la struttura, ora decorata con fiori. All'esterno troverete un Hoppip: è un Pokémon di tipo Erba, rosa, con due foglie verdi sulla testa. Parlandogli verrà registrato automaticamente nel Pokédex. Proseguendo il dialogo, Hoppip vi chiederà di recuperare per lui il materiale lanugine, offrendovi ricompense in cambio.
Dopo questo incontro, Hoppip diventerà il commesso del Centro Pokémon: al suo interno potrete acquistare una serie di oggetti speciali, come semi e tovaglie, necessari per creare gli habitat esclusivi dell'evento, utili per incontrare anche Skiploom e Jumpluff. Si possono ottenere solo scambiandoli con la lanugine. Per comprarli tutti vi serviranno circa 90 unità di materiale, una quantità che fortunatamente si raccoglie nell'arco di pochi minuti.
Ecco gli oggetti disponibili nel negozio di Hoppip:
- 5× Sacchetti di semi di fiore ameno - 5 mucchietti di lanugine
- Servizio da tavola floreale - 10 mucchietti di lanugine
- Tavolo con tovaglia floreale - 10 mucchietti di lanugine
- Cuscino a fiore - 10 mucchietti di lanugine
- Tovaglia da picnic - 15 mucchietti di lanugine
- Borraccia Hoppip - 5 mucchietti di lanugine
- Portapranzo - 5 mucchietti di lanugine
- Set Succhi in bottiglia - 5 mucchietti di lanugine
- Zaino floreale - 10 mucchietti di lanugine
- 10× Ornamento floreale da parete - 5 mucchietti di lanugine
Come ottenere la lanugine e incontrare Skiploom e Jumpluff
Parlate con Drifloon e dirigetevi su una qualsiasi Isola Onirica. Una volta arrivati, esplorate l'area da cima a fondo: la lanugine è sparsa ovunque ed è facile da individuare: sono un gruppo di tre piccoli fiorellini bianchi dal gambo lungo sospesi in aria (qui sotto trovate un'immagine d'esempio). Con un po' di pazienza, in pochi minuti ne raccoglierete decine.
Quando avrete accumulato abbastanza materiale, tornate al Centro Pokémon e acquistate gli oggetti speciali da Hoppip. Vi serviranno per creare tre habitat esclusivi dell'evento, non registrati nell'Habitatdex. Con essi potrete attirare e fare amicizia con Hoppip, Skiploom e Jumpluff.
In realtà, basta costruire solo il Tappeto di fiori gialli per incontrare tutti e tre i Pokémon sopracitati, ma realizzare anche gli altri due habitat può velocizzare il processo. In generale, potrebbero essere necessari uno o due giorni di gioco per completare la collezione. Di seguito le combinazioni per tutti gli habitat speciali dell'evento:
- Tappeto di fiori gialli: 4x Fiori ameno (dai rispettivi semi)
- Punto di partenza per escursioni (Skiploom): Zaino Floreale + Borraccia di Hoppip + Portapranzo
- Angolo per pranzetti tra i fiori (Jumpluff): Sacchetto di semi di fiore ameno + Portapranzo + Cuscino a fiore + Servizio da tavola floreale