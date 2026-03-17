Pokémon Pokopia: guida all’evento “Più lanugine per Hoppip!” e come fare amicizia con Skiploom e Jumpluff

"Più lanugine per Hoppip!" è il primo evento a tempo limitato di Pokémon Pokopia. Partecipando potrete costruire degli habitati esclusivi e incontrare i Pokémon Erba Hoppip, Skiploom e Jumpluff.

In Pokémon Pokopia, di tanto in tanto verranno proposti eventi a tempo limitato. Il primo è già disponibile e si intitola "Più lanugine per Hoppip!". Si tratta di un'attività opzionale piuttosto semplice: dovrete raccogliere una serie di materiali per creare decorazioni, utili a realizzare degli habitat speciali grazie ai quali potrete stringere amicizia con Hoppip e con le sue evoluzioni, Skiploom e Jumpluff. Questo evento è l'unico modo per incontrare i tre Pokémon sopracitati, quindi conviene approfittarne finché è attivo: resterà disponibile dal 10 marzo fino alle 16:59 del 25 marzo. Seguendo le regole, almeno. Volendo, infatti, è possibile "ingannare il tempo" modificando l'orologio interno del vostro Nintendo Switch 2 dalle impostazioni della console. Basta disattivare la sincronizzazione tramite Internet e impostare manualmente data e ora. Questo trucchetto permette di partecipare a "Più lanugine per Hoppip!" nonché ai futuri eventi a tempo, in qualsiasi momento.

Come prendere parte all'evento Prendere parte a "Più lanugine per Hoppip!" è molto semplice: dovete aver ottenuto l'accesso alle Isole Oniriche grazie all'aiuto di Drifloon (ecco la nostra guida su come raggiungere le Isole Oniriche in Pokémon Pokopia) e aver costruito almeno un Centro Pokémon. Se avete soddisfatto questi requisiti e l'evento è attivo, dopo aver dormito comparirà il messaggio: "C'è un Pokémon che sembra avere in mente qualcosa! Prova ad andare al Centro Pokémon." Il negozio di Hoppip Raggiungete la struttura, ora decorata con fiori. All'esterno troverete un Hoppip: è un Pokémon di tipo Erba, rosa, con due foglie verdi sulla testa. Parlandogli verrà registrato automaticamente nel Pokédex. Proseguendo il dialogo, Hoppip vi chiederà di recuperare per lui il materiale lanugine, offrendovi ricompense in cambio. Dopo questo incontro, Hoppip diventerà il commesso del Centro Pokémon: al suo interno potrete acquistare una serie di oggetti speciali, come semi e tovaglie, necessari per creare gli habitat esclusivi dell'evento, utili per incontrare anche Skiploom e Jumpluff. Si possono ottenere solo scambiandoli con la lanugine. Per comprarli tutti vi serviranno circa 90 unità di materiale, una quantità che fortunatamente si raccoglie nell'arco di pochi minuti. Pokémon Pokopia: come ottenere tutti i Pokémon leggendari Ecco gli oggetti disponibili nel negozio di Hoppip: 5× Sacchetti di semi di fiore ameno - 5 mucchietti di lanugine

Servizio da tavola floreale - 10 mucchietti di lanugine

Tavolo con tovaglia floreale - 10 mucchietti di lanugine

Cuscino a fiore - 10 mucchietti di lanugine

Tovaglia da picnic - 15 mucchietti di lanugine

Borraccia Hoppip - 5 mucchietti di lanugine

Portapranzo - 5 mucchietti di lanugine

Set Succhi in bottiglia - 5 mucchietti di lanugine

Zaino floreale - 10 mucchietti di lanugine

10× Ornamento floreale da parete - 5 mucchietti di lanugine