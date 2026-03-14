Pokémon Pokopia: come ottenere tutti i Pokémon leggendari

Se c'è una cosa che affascina da sempre i giocatori dell'universo creato da Satoshi Tajiri sono i Pokémon leggendari, creature sfuggevoli la cui cattura e catalogazione va pagata con tanto sudore e pazienza. Aggiungere al proprio Pokédex questi Pokémon non è mai stata cosa facile e anche nel caso del fenomeno Pokopia la situazione non cambia. La differenza sta, tuttavia, nella modalità: niente più combattimento e Poké Ball, ma rifornimento di materiali e costruzione, oltre anche a un discreto grado di attesa dovuto al ciclo temporale realistico che alimenta il titolo. Se siete bloccati o semplicemente volete completare il Pokédex il prima possibile, allora seguiteci in questa guida, dove vi illustreremo come ottenere i Pokémon leggendari di Pokémon Pokopia.

Kyogre Partiamo dal più semplice, dato che è sufficiente progredire nell'avventura per sbloccare questo Pokémon di terza generazione che fa il suo ritorno videoludico in Pokopia. Per aggiungere Kyogre al Pokédex vi basterà seguire la storia principale delle Lande Rinsecchite, durante la quale verrà chiesto al giocatore di confrontarsi con il bestione marino. Kyogre Dopo averci parlato, il Pokémon verrà aggiunto al Pokédex. Dopodiché, se ne andrà. Nel corso delle vostre avventure, tuttavia, potreste incontrarlo nuovamente lungo la costa. Ciò darà accesso a un nuovo dialogo, ma non è ancora chiaro se si possa, poi, creare un habitat che permetta di tenerlo permanentemente nel proprio mondo. Per ora dobbiamo accontentarci di catalogarlo e fare quattro chiacchiere.

Raikou, Entei e Suicune Questi tre Pokémon di seconda generazione vanno a braccetto in quanto il modo per incontrarli è sostanzialmente lo stesso: le isole oniriche (ne abbiamo parlato ampiamente in una guida dedicata). Le bambole che danno accesso alle isole oniriche Per trovare Entei, infatti, vi basterà raggiungere l'isola onirica legata alla bambola di Arcanine e immergervi nelle caverne. Se sarete fortunati, troverete una stanza circondata da materiale solitamente differente rispetto alla solita roccia. Vi basterà sfondare il muro e troverete il Pokémon in attesa, pronto per parlare con voi. Stesso discorso per Suicune, con la differenza che la bambola legata a questo Pokémon è quella di Eevee. Raikou, Entei e Suicune Il processo per aggiungere Raikou al Pokédex è un pelo più intricato. Infatti, questo è uno dei Pokémon che incontrerete durante la storia principale, il che significa che potrebbe non apparire nell'isola onirica di Pikachu se prima non proseguite con le missioni. Fatto ciò, il processo è il medesimo che abbiamo visto per gli altri due leggendari. Una volta localizzati e aggiunti al Pokédex, vi chiederanno se possono tornare con voi sulla vostra isola, così da farveli amici e aiutarvi nelle mansioni giornaliere, oltre a fornirvi un gran quantitativo di punti esperienza.

Volcanion Il processo per sbloccare Volcanion è sostanzialmente lo stesso di quello per ottenere Kyogre, ovvero continuare la storia principale, in questo caso quella dei Monti Spigoloni. Volcanion Durante la realizzazione della festa per rallegrare i Pokémon, sentirete un gran baccano provenire dalla cima del vulcano lì vicino, sul cui cratere troverete un Volcanion parecchio irritato dal chiasso a valle. Dopo averci parlato, il Pokémon verrà aggiunto al Pokédex, ma anche in questo caso non è chiaro se ci sia modo di creare un habitat per attirarlo a vivere con noi in pianta stabile.

Articuno, Zapdos e Moltres Per ottenere la triade della prima generazione il processo è un po' più complicato. Infatti, per sbloccare Articuno, Zapdos e Moltres bisognerà costruire delle strutture. E non quattro pezzi di legno in sequenza, ma veri e propri edifici specifici al cui interno appariranno i tre leggendari. Articuno, Zapdos e Moltres Prima di tutto bisogna raggiungere Villabianca. Qui troverete su altrettanti altari di pietra sparsi per le tre isole principali dell'arcipelago (solitamente nella zona centrale) tre Poké Ball con all'interno dei progetti. Questi daranno la possibilità di creare delle immense costruzioni che richiederanno un gran quantitativo di forza lavoro e molti materiali. Il tempio fiammeggiante dentro al quale si nasconde Moltres Ottenuto tutto il necessario e aspettato più o meno un giorno, vi basterà entrare e in ognuno degli edifici troverete il Pokémon leggendario relativo, che potrete catalogare e con cui potrete stringere amicizia.

Lugia e Ho-oh Una volta registrati nel Pokédex i Leggendari "canini" e "volatili" di cui vi abbiamo parlato poco sopra, dovreste ricevere in automatico un nuovo progetto per la costruzione di una campana per ogni trio completato. Quella legata ad Articuno, Zapdos e Moltres servirà per richiamare Lugia, mentre quella legata a Raikou, Entei e Suicune porterà all'incontro con Ho-oh. Lugia e Ho-oh Per costruire le rispettive campane vi serviranno, tra i materiali, cinque piume dei Pokémon, che sicuramente avete trovato sparse per il mondo di gioco già dalle primissime ore (nel caso in cui non le abbiate già sperperate, vi consigliamo di tenerle da parte, almeno il numero necessario per completare la costruzione). Una volta realizzate le campane, bisognerà solo attendere che in cielo appaiono i due leggendari. Quindi, occhi puntati verso le nuvole. Quando il cielo è terso troverete Ho-oh, mentre in caso di pioggia apparirà Lugia. Una volta avvistati, posizionate la campana associata al Pokémon e suonatela. Partirà così un dialogo con il leggendario, durante il quale verrà aggiunto al Pokédex. Ma non mettetevi in testa di portarli con voi: sono spiriti liberi che non appartengono ad alcun posto, men che meno alla nostra ridente comunità (almeno per il momento).

Mewtwo Mewtwo è un altro di quei Pokémon che necessita di un po' di lavoro per essere scoperto (come giusto che sia). Incontrerete Mewtwo lungo la storia principale, più precisamente quando raggiungerete le Isole Brillantine e vi verrà chiesto di costruire l'Edificio brillantino (3° piano), un progetto che richiede molti materiali e ben quindici Pokémon per essere completato. Mewtwo Una volta costruito, potrete parlare con Mewtwo e aggiungerlo al Pokédex. Ma non è finita qui! Infatti, è possibile incontrarlo nuovamente (nello stesso modo di Raikou, Entei e Moltres) nascosto nelle profondità dell'isola di Dragonite. Nel caso in cui non apparisse, dovrete riprovare il giorno seguente fino a che in una delle caverne non troverete la stanza che lo ospita.