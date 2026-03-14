Slay the Spire 2 consentirà di nascondere i suoi mostri più disturbanti

Slay the Spire 2 è un successo enorme, con più di 3 milioni di copie vendute nella prima settimana ; un risultato che ha lasciato di stucco anche il team di sviluppo. In un messaggio ufficiale, la community manager Demi Montes ha spiegato che lo studio è felice dell'entusiasmo dei giocatori dopo cinque anni di sviluppo, ma ha sottolineato anche che "il nostro viaggio è appena iniziato". Sebbene molti fan chiedano informazioni sul futuro del gioco, al momento non esiste una tabella di marcia precisa per gli aggiornamenti , ma non sono mancate indicazioni su cosa possiamo aspettarci.

Tante novità in arrivo

Gli sviluppatori preferiscono evitare di avere delle scadenze troppo rigide, come spiegato da Montes. I nuovi contenuti verranno pubblicati quando saranno pronti, mentre il ramo beta pubblico su Steam riceverà aggiornamenti più frequenti.

Uno dei mostri della nuova opzione

Tra le funzionalità in arrivo già dichiarate ci sono una revisione del sistema di badge e dei punteggi, una classifica filtrabile con varie voci, e una opzione che renderà il gioco più accessibile anche a chi soffre di particolari fobie. Sostanzialmente, sarà possibile modificare alcuni nemici dall'aspetto particolarmente disturbante, rendendoli più piacevoli. L'esempio portato è stato quello del Decimillipede, ma chiaramente non sarà il solo mostro oggetto della nuova opzione.

Inoltre arriveranno il supporto allo Steam Workshop per facilitare la vita ai modder, ci saranno miglioramenti alla qualità della vita nel multiplayer e ci sarà l'integrazione ufficiale con Twitch, che dovrebbe permettere di vedere i mazzi dei giocatori durante le dirette.

Detto questo, il successo di Slay the Spire 2, che ricordiamo essere ancora in Accesso Anticipato, apre le porte a tantissime novità in arrivo nei prossimi mesi e anni.