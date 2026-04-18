Slay the Spire 2 riceverà tanti aggiornamenti secondo il programma annunciato, ma non si sa quando

A quanto pare, questa cosa di riportare date precise "non è una cosa che fa per noi", ha riferito Mega Crit, con buona pace degli utenti più esigenti, che dovranno aspettare il prossimo periodo per scoprire a sorpresa cosa verrà fuori.

In una nuova "neowsletter" di aprile, secondo il bizzarro nome utilizzato dal team, Mega Crit ha dunque elencato un gran numero di novità in arrivo per Slay the Spire 2 ma si è ben guardato di far presente quando queste arriveranno effettivamente, perché gli sviluppatori non se la sentono di porre delle date precise.

Mega Crit ha pubblicato un programma di aggiornamenti per Slay the Spire 2 che presenta una grande quantità di novità in arrivo, ma non si sa bene quando perché il team ha accuratamente evitato di segnalare date o anche periodo di uscita per questi update.

Un gioco già ricco ma destinato a diventarlo ancora di più

In ogni caso, le novità previste sono tante e il gioco comunque funziona già perfettamente, dunque gli aggiornamenti in buona parte sono grasso che cola, ma è curiosa la trasparenza con cui il team ha trattato l'argomento.

Tra le novità di maggior rilievo troviamo il supporto per lo Steam Workshop, che consentirà una gestione più diretta delle mod, al supporto per più lingue, l'inserimento del Bestiario e alcune nuove modalità di gioco, atto 2 e 3 alternativi, un nuovo personaggio, le versioni console e altre piattaforme e tanto altro.

Questo è quanto viene riportato da Mega Crit nel messaggio ufficiale:

Funzionalità e sistemi:

supporto a Steam Workshop

supporto per più lingue

il Bestiario, un modo per vedere e conoscere i nemici presenti nel gioco

modalità di gioco sperimentali

Aspetti su cui stiamo lavorando:

risoluzione di errori

migliorie alle prestazioni e alla compatibilità

bilanciamento e modifiche al gioco

funzionalità generali

migliorie al comparto audio (più voci sciocche)

migliorie al comparto grafico (meno immagini provvisorie inutili)

Contenuti (nessuno spoiler, lo faccio solo per il vostro bene!):

atto 2 alternativo

nuovo personaggio

atto 3 alternativo

più carte, eventi, reliquie e pozioni

Progetti futuri:

porting su altre console/piattaforme/dispositivi mobili/ecc

Achievement di Steam e carte collezionabili

"Vittoria Vera" + tutto ciò che ne consegue

"Mega Crit è un piccolo team in cui ogni membro è consapevole delle proprie responsabilità, conosce tutti gli altri, e io faccio del mio meglio per garantire che lavoriamo a un ritmo sostenibile. Ogni settimana valutiamo i nostri compiti e ci concentriamo su ciò che riteniamo più efficace", ha spiegato lo sviluppatore Casey Yano.

"Non è il metodo più organizzato, ma questo permette sperimentazioni spontanee come i dialoghi con gli Antichi o l'esistenza di una Stanza Piena di Formaggio. Non amplieremo in modo massiccio le dimensioni dello studio per finire il gioco più velocemente. Le scadenze rigide producono un lavoro approssimativo e privo di ispirazione e io non voglio Sloppy Spire 2, voglio Slay the Spire 2".