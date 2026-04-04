Sembra che Slay the Spire 2 abbia venduto parecchio finora su Steam

Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, sembra che Slay the Spire 2 abbia venduto parecchio nel suo primo mese di accesso anticipato su Steam: parliamo di qualcosa come 5,3 milioni di copie.

Numeri che corrispondono a incassi per circa 108 milioni di dollari, e che rappresentano un risultato impressionante per il nuovo episodio della serie sviluppata da Mega Crit, che a marzo è riuscito a superare (e non di poco) quanto ottenuto da Crimson Desert.

Il successo di Slay the Spire 2, ad ogni modo, non si limita alle vendite: il gioco è stato accolto con grande entusiasmo dagli utenti di Steam, sebbene la pubblicazione di una patch molto ctiticata abbia interrotto per qualche giorno questo idillio.

Gli sviluppatori hanno tuttavia reagito rapidamente, risolvendo i problemi e riguadagnando la fiducia dei giocatori, nell'ottica di un percorso che è appena cominciato e che vedrà l'esperienza arricchirsi e migliorare progressivamente.