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Sembra che Slay the Spire 2 abbia venduto parecchio finora su Steam

Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, sembra che Slay the Spire 2 abbia registrato vendite notevoli su Steam nel giro di appena un mese di accesso anticipato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/04/2026
Uno dei personaggi di Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
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Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, sembra che Slay the Spire 2 abbia venduto parecchio nel suo primo mese di accesso anticipato su Steam: parliamo di qualcosa come 5,3 milioni di copie.

Numeri che corrispondono a incassi per circa 108 milioni di dollari, e che rappresentano un risultato impressionante per il nuovo episodio della serie sviluppata da Mega Crit, che a marzo è riuscito a superare (e non di poco) quanto ottenuto da Crimson Desert.

Il successo di Slay the Spire 2, ad ogni modo, non si limita alle vendite: il gioco è stato accolto con grande entusiasmo dagli utenti di Steam, sebbene la pubblicazione di una patch molto ctiticata abbia interrotto per qualche giorno questo idillio.

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Gli sviluppatori hanno tuttavia reagito rapidamente, risolvendo i problemi e riguadagnando la fiducia dei giocatori, nell'ottica di un percorso che è appena cominciato e che vedrà l'esperienza arricchirsi e migliorare progressivamente.

Le altre stime di vendita

Se è vero che Crimson Desert e Slay The Spire 2 hanno guidato le classifiche di Steam, le stime pubblicate da Alinea Analytics riportano anche le vendite di alcuni altri titoli; ad esempio Climber Animals Together, che pare abbia raggiunto quota 1,2 milioni di copie.

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Le vendite di Resident Evil Requiem su Steam sarebbero pari finora a 1,2 milioni di copie, mentre il remake di Resident Evil 3, spinto in maniera sostanziale dagli sconti, ha raggiunto le 994.000 copie.

#Steam
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