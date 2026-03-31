Crimson Desert e Slay The Spire 2 restano ai vertici della classifica Steam, scivolone per Death Stranding 2

Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica dei giochi e gli hardware più venduti su Steam. Il podio è rimasto invariato rispetto a sette giorni fa, con Crimson Desert che mantiene la vetta, seguito da Slay The Spire 2 in accesso anticipato e Steam Deck sul gradino più basso.
Il resto della classifica vede i soliti nomi noti, come Arc Raiders al sesto posto, Red Dead Redemption 2 e GTA 5 al quinto e ottavo, mentre Call of Duty: Modern Warfare resiste in quarta posizione grazie al prezzo stracciato di 5,99 euro a cui era proposto durante i saldi primaverili.
Death Stranding 2 perde quasi 20 posizioni in una sola settimana
Considerando l'assenza di new entry nella top 10, l'unico grande cambiamento della classifica è Death Stranding 2: On the Beach che dalla quarta posizione conquistata al lancio la scorsa settimana scivola direttamente al ventitresimo posto.
Di seguito la classifica Steam del 24 - 31 marzo stilata in base ai ricavi in dollari e con esclusi i titoli free-to-play:
- Crimson Desert
- Slay the Spire 2
- Steam Deck
- Call of Duty: Modern Warfare
- Red Dead Redemption 2
- ARC Raiders
- Dead by Daylight
- GTA 5 Enhanced
- Cyberpunk 2077
- Ready or Not