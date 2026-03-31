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Crimson Desert e Slay The Spire 2 restano ai vertici della classifica Steam, scivolone per Death Stranding 2

Crimson Desert e Slay the Spire 2 dominano ancora la classifica Steam, mentre Death Stranding 2 registra un brusco calo dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/03/2026
Kliff, il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica dei giochi e gli hardware più venduti su Steam. Il podio è rimasto invariato rispetto a sette giorni fa, con Crimson Desert che mantiene la vetta, seguito da Slay The Spire 2 in accesso anticipato e Steam Deck sul gradino più basso.

Il resto della classifica vede i soliti nomi noti, come Arc Raiders al sesto posto, Red Dead Redemption 2 e GTA 5 al quinto e ottavo, mentre Call of Duty: Modern Warfare resiste in quarta posizione grazie al prezzo stracciato di 5,99 euro a cui era proposto durante i saldi primaverili.

Death Stranding 2 perde quasi 20 posizioni in una sola settimana

Considerando l'assenza di new entry nella top 10, l'unico grande cambiamento della classifica è Death Stranding 2: On the Beach che dalla quarta posizione conquistata al lancio la scorsa settimana scivola direttamente al ventitresimo posto.

Steam ha superato di nuovo il suo record di giocatori contemporanei Steam ha superato di nuovo il suo record di giocatori contemporanei

Di seguito la classifica Steam del 24 - 31 marzo stilata in base ai ricavi in dollari e con esclusi i titoli free-to-play:

  1. Crimson Desert
  2. Slay the Spire 2
  3. Steam Deck
  4. Call of Duty: Modern Warfare
  5. Red Dead Redemption 2
  6. ARC Raiders
  7. Dead by Daylight
  8. GTA 5 Enhanced
  9. Cyberpunk 2077
  10. Ready or Not
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