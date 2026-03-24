Steam ha superato di nuovo il suo record di giocatori contemporanei

Steam continua a crescere a vista d'occhio, nonostante le difficoltà del mercato attuale che ha coinvolto anche Valve, software house che gestisce la piattaforma, impossibilitata a lanciare le sue Steam Machine, a causa degli aumenti di costo delle componenti hardware. Nonostante ciò, sempre più giocatori scelgono Steam, tanto che ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei collegati : 42.318.602.

I vantaggi di Steam

Va detto che non tutti gli utenti collegati stanno giocando. Molti tengono semplicemente il client aperto. Il risultato è comunque notevole, soprattutto considerando la concorrenza e il rallentamento del mercato globale.

I dati di Steam

A questo punto, è probabile che la crescita continui, nonostante i già citati rallentamenti. Problemi a parte, Steam sta diventando sempre più un punto di riferimento dell'industria, dove convergono diversi mercati. Tanti non possono più farne a meno, per via delle comodità che comprende, comprese le opzioni legate alle comunità, ormai considerate indispensabili da molti giocatori.

Il titolo più giocato su Steam continua a essere Counter-Strike 2, che supera giornalmente il milione di giocatori contemporanei. Continuano ad andare molto forti anche altri live service, come Dota 2, PUBG: Battlegrouds, Apex Legends e Bongo Cat. Tra i giochi più recenti entrati nella top 10 figurano le hit Slay the Spire 2 e Crimson Desert.