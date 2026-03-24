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Steam ha superato di nuovo il suo record di giocatori contemporanei

Steam continua a macinare numeri impressionanti, superando i suoi stessi record di giocatori contemporanei nel giro di pochissime settimane.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/03/2026
Il logo di Steam

Steam continua a crescere a vista d'occhio, nonostante le difficoltà del mercato attuale che ha coinvolto anche Valve, software house che gestisce la piattaforma, impossibilitata a lanciare le sue Steam Machine, a causa degli aumenti di costo delle componenti hardware. Nonostante ciò, sempre più giocatori scelgono Steam, tanto che ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei collegati: 42.318.602.

I vantaggi di Steam

Va detto che non tutti gli utenti collegati stanno giocando. Molti tengono semplicemente il client aperto. Il risultato è comunque notevole, soprattutto considerando la concorrenza e il rallentamento del mercato globale.

I dati di Steam
I dati di Steam

A questo punto, è probabile che la crescita continui, nonostante i già citati rallentamenti. Problemi a parte, Steam sta diventando sempre più un punto di riferimento dell'industria, dove convergono diversi mercati. Tanti non possono più farne a meno, per via delle comodità che comprende, comprese le opzioni legate alle comunità, ormai considerate indispensabili da molti giocatori.

Crimson Desert sta ricevendo un'ondata di recensioni positive su Steam dopo la patch che migliora i controlli Crimson Desert sta ricevendo un’ondata di recensioni positive su Steam dopo la patch che migliora i controlli

Il titolo più giocato su Steam continua a essere Counter-Strike 2, che supera giornalmente il milione di giocatori contemporanei. Continuano ad andare molto forti anche altri live service, come Dota 2, PUBG: Battlegrouds, Apex Legends e Bongo Cat. Tra i giochi più recenti entrati nella top 10 figurano le hit Slay the Spire 2 e Crimson Desert.

#Steam
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