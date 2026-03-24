Rival 3: il mouse da gaming targato SteelSeries è in offerta su Amazon, puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul mouse da gaming SteelSeries Rivals 3 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Grazie alla tecnologia dual wireless, questo mouse permette di passare facilmente dalla connessione a 2,4 GHz, ideale per il gaming competitivo, al Bluetooth, perfetto per l'utilizzo quotidiano. Uno dei suoi punti di forza è la latenza estremamente ridotta che garantisce clic rapidi e precisi anche nelle situazioni più intense.