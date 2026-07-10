Metal Slug Rush trasforma il classico SNK in Vampire Survivors ed è disponibile gratis

Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, Metal Slug Rush trasforma il classico SNK in un'esperienza in stile Vampire Survivors, catapultandoci all'interno di scontri frenetici con l'obiettivo di sopravvivere fino allo scadere del tempo.

Al comando di alcuni degli iconici protagonisti della serie, il nostro compito sarà dunque quello di eliminare orde di nemici, raccogliere potenziamenti e costruire progressivamente una combinazione di abilità sempre più efficaci, riprendendo la formula del blockbuster targato poncle.

La trasformazione delle meccaniche di Metal Slug non ha tuttavia portato a una rivoluzione anche sotto il profilo artistico, e infatti il gioco ripropone la classica pixel art che caratterizza da sempre la saga, incluse le tecniche di animazione e gli effetti visivi.

La cosa più sorprendente di questo mobile game in realtà è la scarsa promozione effettuata finora, visto che il lancio su iOS e Android è avvenuto praticamente a sorpresa e molti utenti ne sono venuti a conoscenza solo in queste ore.