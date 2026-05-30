Metal Slug compie 30 anni, SNK prepara il rilancio della serie con dei nuovi giochi

Uno dei principali obiettivi del progetto celebrativo è continuare a supportare la storica community che segue la serie fin dalle origini , senza però rinunciare a conquistare nuove generazioni di giocatori. "Riteniamo importante concentrarci innanzitutto sui fan più affezionati che seguono la serie da anni. Allo stesso tempo vogliamo raggiungere anche il pubblico più giovane, tra adolescenti e ventenni".

Ampliare il pubblico

I dirigenti hanno spiegato che Metal Slug conserva ancora oggi un forte fascino trasversale, citando l'esempio di famiglie che continuano a giocare insieme a capitoli storici come Metal Slug 3. Proprio per questo SNK intende ampliare ulteriormente la diffusione del marchio e attirare nuovi utenti.

Alla domanda sull'eventuale distanza tra i fan storici e quelli più recenti, considerando che l'ultimo capitolo numerato risale a Metal Slug XX di sedici anni fa, è stato precisato che le numerose riedizioni pubblicate nel tempo hanno comunque consentito anche ai nuovi giocatori di avvicinarsi alla serie originale.

Un altro tema affrontato riguarda il merchandising. Alcuni prodotti, come edizioni fisiche di spin-off, capi d'abbigliamento o pubblicazioni specializzate, sono stati distribuiti esclusivamente all'estero. È stato riconosciuto che vincoli commerciali e accordi di licenza hanno limitato la disponibilità di alcuni articoli, ma è stato aggiunto che l'intenzione è quella di collaborare con diversi partner per rendere questi prodotti accessibili a un pubblico più ampio, inclusi i fan giapponesi e quelli di altri Paesi.

Per quanto riguarda i nuovi videogiochi annunciati nell'ambito delle celebrazioni del trentesimo anniversario, i responsabili dello sviluppo hanno mantenuto il massimo riserbo. Il team ha dichiarato che desidera riportare Metal Slug sul mercato in una forma chiara e importante, ma che al momento non è possibile condividere ulteriori dettagli.

L'unica conferma riguarda le piattaforme di destinazione: il progetto è pensato per console domestiche e PC. "Sia i fan storici sia quelli più recenti sono importanti per noi e stiamo lavorando affinché tutti possano sentirsi soddisfatti del risultato", è stato spiegato.

"Vogliamo che Metal Slug diventi il marchio numero uno di SNK. Non significa competere con le altre proprietà intellettuali dell'azienda, ma fare in modo che il suo nome venga sempre citato accanto a serie come The King of Fighters e Fatal Fury quando si parla di SNK".