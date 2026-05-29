Crimson Desert riceve la patch 1.09: nuove abilità, comandi personalizzabili per controller e animali domestici

Una delle aggiunte più richieste dalla community è finalmente realtà: la rimappatura dei comandi del controller , una funzione chiesta a gran voce sin dal lancio e pensata per venire incontro a chi trovava la configurazione standard poco intuitiva o scomoda.

Continua il massiccio supporto post‑lancio di Crimson Desert , con Pearl Abyss che questa mattina ha pubblicato la patch 1.09 . Come già accaduto con gli aggiornamenti precedenti, oltre alle correzioni e ai miglioramenti generali arrivano anche alcune novità di rilievo.

Nuovi animali domestici e abilità

L'aggiornamento introduce inoltre 30 nuove specie di animali di piccola taglia, che potranno essere registrate come animaletti domestici. La funzione è accompagnata da nuove animazioni dedicate per prendere in braccio o posare i propri compagni, ampliando così la componente estetica e di interazione del gioco.

Le note della patch menzionano anche nuove abilità per Oongka e Damiane, attivabili tramite lo stesso input del Bagliore riflesso dirompente di Kliff (l'attacco potenziato eseguibile durante l'uso di Lampo accecante). Non vengono forniti dettagli sugli effetti specifici, ma queste skill rientrano nel piano degli sviluppatori per rendere i due personaggi più competitivi e utili quanto Kliff, sia in esplorazione sia in combattimento.

L'aggiornamento include inoltre una lunga serie di correzioni e modifiche, consultabili integralmente sul sito ufficiale di Pearl Abyss. Da segnalare anche un intervento sulle risorse visive: alcune illustrazioni 2D sono state sostituite per "allinearsi meglio alla direzione artistica del gioco", un processo iniziato a marzo e che sembra proseguire con la rimozione graduale delle immagini realizzate tramite IA.