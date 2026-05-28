Il PS Store regala a tutti nuovi avatar basati su giochi di successo: ecco i codici per PS4 e PS5

In occasione dei Days of Play 2026, Sony ha deciso che tutti i giocatori di PlayStation 5 e PlayStation 4 si meritano un piccolo regalo: parliamo di nuovi avatar da usare con il proprio account PSN.
Vediamo tutti i dettagli, compresi i codici che dovete utilizzare per ottenere gli avatar.
I codici gratuiti per gli avatar PlayStation
I codici da utilizzare tramite il vostro account PSN cambiano a seconda della regione del mondo alla quale è connessa la vostra console. Se avete la console impostata su Italia, allora dovete usare il primo di questi codici:
- Europa, Africa, Medio Oriente, Australia e Nuova Zelanda: AAET-4A2C-LLNP
- Americhe: BD3Q-NNBB-5843
- Asia: EK8R-B23R-NEJ2
- Sud Corea: 9T2P-CJKC-9GX6
- Giappone: B4A8-JABE-Q7GL
Il codice vi permette di ottenere degli avatar basati su Baby Steps, Cairn e Lumines Arise, tre famosi indie di successo. Secondo il PS Blog, questi codici si sarebbero attivati il 4 giugno, ma per qualche motivo sono già attivi. Considerando che rimarranno accessibili per un periodo limitato, è meglio usarli subito e ottenere il regalo.
Ricordiamo che i Days of Play saranno attivi fino al 10 giugno e includono sconti sugli hardware, sui giochi PlayStation Store e non solo. Ci sono anche demo di oltre 40 titoli per gli abbonati PS Plus Premium.
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