Su PS Store non ci sono offerte in corso e non accadeva da non sappiamo quanto tempo

Be', non sempre. In questo momento non ci sono offerte in corso e la cosa è parecchio strana .

In questa era videoludica, durante la quale il digitale è sempre più dominante anche nei più reazionari spazi console, è perfettamente normale che ci sia sempre un qualche tipo di promozione attiva sul tuo negozio digitale preferito. Nel caso di PS Store , ad esempio, c'è sempre un gruppetto di offerte pronte per chi accede.

La strana situazione del PS Store

PS Store, ammettiamo di non sapere da quanto tempo, aveva sempre una promozione a disposizione per i giocatori. Ci sono gli sconti settimanali, che durano da giovedì al mercoledì successivo, ma anche offerte stagionali per la primavera o la fine dell'anno, oppure legate a qualche grosso evento (come i The Game Awards). Ci sono anche gli sconti rapidi del fine settimana così come promozioni speciali dedicate a qualche editore specifico o a un certo genere videoludico.

Non troverete schermate di questo tipo nel PS Store in questo momento

Oramai è qualcosa di scontato e spesso i giocatori hanno semplicemente l'abitudine di avviare la console, andare nel PS Store a vedere cosa c'è in offerta oppure scorrere la lista dei desideri per vedere se c'è qualche promozione interessante.

Al momento della scrittura però la sezione delle offerte non è semplicemente presente. Supponiamo che sia voluto e che Sony stia programmando un momento di "pausa" prima di una nuova promozione, che magari includerà moltissimi videogiochi in un colpo solo. Ad esempio, l'annuale promozione dei Days of Play - che di solito inizia a fine maggio e dura fino all'inizio di giugno - non è troppo lontana, quindi Sony potrebbe star lavorando su di essa.

C'è inoltre da considerare che PlayStation sta lavorando a una modifica dell'interfaccia grafica di PS5, già disponibile per chi ha la versione beta testing del firmware. Anche il PS Store dovrebbe ricevere un rifacimento significativo. La possibilità quindi è che Sony si stia prendendo il tempo per ultimare i lavori e proporre la nuova grafica prima di dare il via a una nuova lista di offerte.