Su PS Store non ci sono offerte in corso e non accadeva da non sappiamo quanto tempo

In questa era videoludica, durante la quale il digitale è sempre più dominante anche nei più reazionari spazi console, è perfettamente normale che ci sia sempre un qualche tipo di promozione attiva sul tuo negozio digitale preferito. Nel caso di PS Store, ad esempio, c'è sempre un gruppetto di offerte pronte per chi accede.
Be', non sempre. In questo momento non ci sono offerte in corso e la cosa è parecchio strana.
La strana situazione del PS Store
PS Store, ammettiamo di non sapere da quanto tempo, aveva sempre una promozione a disposizione per i giocatori. Ci sono gli sconti settimanali, che durano da giovedì al mercoledì successivo, ma anche offerte stagionali per la primavera o la fine dell'anno, oppure legate a qualche grosso evento (come i The Game Awards). Ci sono anche gli sconti rapidi del fine settimana così come promozioni speciali dedicate a qualche editore specifico o a un certo genere videoludico.
Oramai è qualcosa di scontato e spesso i giocatori hanno semplicemente l'abitudine di avviare la console, andare nel PS Store a vedere cosa c'è in offerta oppure scorrere la lista dei desideri per vedere se c'è qualche promozione interessante.
Al momento della scrittura però la sezione delle offerte non è semplicemente presente. Supponiamo che sia voluto e che Sony stia programmando un momento di "pausa" prima di una nuova promozione, che magari includerà moltissimi videogiochi in un colpo solo. Ad esempio, l'annuale promozione dei Days of Play - che di solito inizia a fine maggio e dura fino all'inizio di giugno - non è troppo lontana, quindi Sony potrebbe star lavorando su di essa.
C'è inoltre da considerare che PlayStation sta lavorando a una modifica dell'interfaccia grafica di PS5, già disponibile per chi ha la versione beta testing del firmware. Anche il PS Store dovrebbe ricevere un rifacimento significativo. La possibilità quindi è che Sony si stia prendendo il tempo per ultimare i lavori e proporre la nuova grafica prima di dare il via a una nuova lista di offerte.
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