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Su PS Store sono stati pubblicati due nuovi giochi gratis e hanno buone recensioni

Tramite il negozio digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5 sono stati resi disponibili due nuovi giochi completamente gratuiti, senza strane clausole. Vediamo di cosa si tratta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/04/2026
Il logo del PS Store

Escono continuamente nuovi videogiochi, perlopiù a pagamento o titoli free to play o free to start, nei quali è spesso necessario pagare per godersi il vero pacchetto. Ogni tanto, però, ci sono degli sviluppatori che rendono disponibili i propri giochi gratuitamente in formato completo.

Ora è successo con un paio di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite PS Store.

I giochi gratis del PS Store appena pubblicati

Il primo titolo è Chess Mate, solo per PlayStation 5, di Cudit Games. Non è difficile capire di cosa si tratta: è un gioco di scacchi perfetto sia per chi deve imparare a giocare che per chi è più è esperto. Ci sono infatti 16 livelli di difficoltà e permette anche di personalizzare la scacchiera con tre set disponibili gratuitamente (altri sono disponibili nello shop del gioco).

Una delle scacchiere di Chess Mate
Una delle scacchiere di Chess Mate

Il secondo gioco gratuito è Ecchi Secrets (PS4 e PS5), un puzzle game nel quale dobbiamo esporre mossa dopo mossa un disegno in stile anime che mostra una donna in pose provocanti o con vestiti alquanto rivelatori. Non è ovviamente un gioco adatto a tutte le età.

Il PS Store ha cambiato aspetto introducendo nuovi elementi Il PS Store ha cambiato aspetto introducendo nuovi elementi

Entrambi i titoli non richiedono PS Plus per essere ottenuti e, sebbene sia possibile acquistare contenuti aggiuntivi, il pacchetto base può essere giocato e tutti i trofei (Platino compreso) possono essere ottenuti senza problemi.

Chess Mate ha inoltre un'ottima votazione, ovvero 4.23 su 5 con 153 recensioni tramite PS Store. Ecchi Secrets, invece, si ferma a un modesto ma comunque positivo 3.76 su 5 con 136 valutazioni. Potete trovare i giochi tramite i link qui sopra.

#PlayStation Store
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