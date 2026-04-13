Su PS Store sono stati pubblicati due nuovi giochi gratis e hanno buone recensioni

Ora è successo con un paio di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite PS Store .

Escono continuamente nuovi videogiochi, perlopiù a pagamento o titoli free to play o free to start, nei quali è spesso necessario pagare per godersi il vero pacchetto. Ogni tanto, però, ci sono degli sviluppatori che rendono disponibili i propri giochi gratuitamente in formato completo.

I giochi gratis del PS Store appena pubblicati

Il primo titolo è Chess Mate, solo per PlayStation 5, di Cudit Games. Non è difficile capire di cosa si tratta: è un gioco di scacchi perfetto sia per chi deve imparare a giocare che per chi è più è esperto. Ci sono infatti 16 livelli di difficoltà e permette anche di personalizzare la scacchiera con tre set disponibili gratuitamente (altri sono disponibili nello shop del gioco).

Una delle scacchiere di Chess Mate

Il secondo gioco gratuito è Ecchi Secrets (PS4 e PS5), un puzzle game nel quale dobbiamo esporre mossa dopo mossa un disegno in stile anime che mostra una donna in pose provocanti o con vestiti alquanto rivelatori. Non è ovviamente un gioco adatto a tutte le età.

Entrambi i titoli non richiedono PS Plus per essere ottenuti e, sebbene sia possibile acquistare contenuti aggiuntivi, il pacchetto base può essere giocato e tutti i trofei (Platino compreso) possono essere ottenuti senza problemi.

Chess Mate ha inoltre un'ottima votazione, ovvero 4.23 su 5 con 153 recensioni tramite PS Store. Ecchi Secrets, invece, si ferma a un modesto ma comunque positivo 3.76 su 5 con 136 valutazioni. Potete trovare i giochi tramite i link qui sopra.