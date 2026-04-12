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Il PS Store ha cambiato aspetto introducendo nuovi elementi

I giocatori PlayStation 5 stanno pian piano, iniziando da quelli iscritti al servizio beta, ottenendo aggiornamenti dedicati alla Home e più di recente al PS Store, che ha cambiato leggermente d'aspetto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/04/2026
Il logo di PS Store

PlayStation sta introducendo pian piano alcune modifiche nelle interfacce di PlayStation 5. Di recente vi abbiamo segnalato le novità per l'UI della Home, con le nuove categorie, ma ora pare che stiano arrivando delle novità anche per il PlayStation Store.

Le informazioni sono state condivise dai giocatori in rete, ad esempio tramite Reddit come potete vedere poco sotto.

Le novità per il PS Store

Come mostrato nell'immagine condivisa dall'utente SomeCommunity5058 su Reddit, il PS Store mette ora in mostra i video dei videogiochi mostrati (perlomeno nella categoria Esplora), con tanto di breve descrizione e tag.

PS5 Store Has Videos now?
by u/SomeCommunity5058 in playstation

Precisiamo che i videogiochi del PS Store, tramite console, hanno da tempo video e immagini collegati alla pagina prodotto, ma in precedenza per vedere tali contenuti era necessario obbligatoriamente accedere alla pagina. Questa modifica fa sì che si possa vedere un trailer, o perlomeno la sua anteprima, direttamente nelle ricerche. Potrebbe anche essere un modo per rendere più interessante visivamente il PS Store.

Sony aggiunge una data di "scadenza" ai giochi digitali del PS Store: gli utenti sono confusi Sony aggiunge una data di scadenza ai giochi digitali del PS Store: gli utenti sono confusi

Per ora, questa modifica così come quelle della Home non sono disponibili per tutti: si dovrà attendere che Sony si senta pronta di passare da una versione beta di questi nuovi sistemi a quella completa.

Per tutti i dettagli sulla nuova interfaccia utente della Home di PS5, potete leggere la nostra notizia.

#PlayStation Store #Sony
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