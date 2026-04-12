iPhone Fold sotto pressione: Apple dovrà dimostrare che il display senza piega è davvero possibile

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe lavorando intensamente per ridurre o eliminare questo difetto , utilizzando materiali avanzati come vetro ultra-sottile (UTG) con spessori variabili e pellicole in poliimmide per migliorare resistenza e durata. Nonostante ciò, l'azienda sarà sottoposta a un livello di giudizio molto più elevato rispetto ai concorrenti .

iPhone Fold, il suo display e il caso di OPPO Find N6

Un caso recente che evidenzia questa problematica riguarda OPPO Find N6, promosso con la tecnologia "Zero-Feel Crease". Sebbene il produttore OPPO abbia dichiarato una piega praticamente invisibile, l'esperienza reale di utilizzo racconta una storia diversa.

Dopo un mese di utilizzo quotidiano, è emerso che la piega è ancora visibile, soprattutto sotto determinate condizioni di luce, mettendo in discussione le promesse di marketing.

Questo non significa che i progressi siano trascurabili: la piega, infatti, risulta meno percepibile al tatto, e in molti casi difficilmente avvertibile passando il dito sul display. Tuttavia, la differenza tra "non visibile" e "non percepibile" è cruciale, e spesso viene interpretata in modo diverso dagli utenti.