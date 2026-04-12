iPhone Fold sotto pressione: Apple dovrà dimostrare che il display senza piega è davvero possibile

Il mercato degli smartphone pieghevoli si prepara a una nuova fase di competizione, con Apple pronta a entrare in scena con il suo atteso iPhone Fold. Tuttavia, una delle sfide più complesse da affrontare resta quella della piega visibile sul display interno, un problema che nessun produttore è ancora riuscito a eliminare completamente.
Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe lavorando intensamente per ridurre o eliminare questo difetto, utilizzando materiali avanzati come vetro ultra-sottile (UTG) con spessori variabili e pellicole in poliimmide per migliorare resistenza e durata. Nonostante ciò, l'azienda sarà sottoposta a un livello di giudizio molto più elevato rispetto ai concorrenti.
iPhone Fold, il suo display e il caso di OPPO Find N6
Un caso recente che evidenzia questa problematica riguarda OPPO Find N6, promosso con la tecnologia "Zero-Feel Crease". Sebbene il produttore OPPO abbia dichiarato una piega praticamente invisibile, l'esperienza reale di utilizzo racconta una storia diversa.
Dopo un mese di utilizzo quotidiano, è emerso che la piega è ancora visibile, soprattutto sotto determinate condizioni di luce, mettendo in discussione le promesse di marketing.
Questo non significa che i progressi siano trascurabili: la piega, infatti, risulta meno percepibile al tatto, e in molti casi difficilmente avvertibile passando il dito sul display. Tuttavia, la differenza tra "non visibile" e "non percepibile" è cruciale, e spesso viene interpretata in modo diverso dagli utenti.
iPhone Fold sarà un grande banco di prova per Apple
Anche certificazioni come quella di TÜV Rheinland, che garantiscono la resistenza del display fino a centinaia di migliaia di piegature, non bastano a eliminare del tutto i dubbi sulla reale durabilità e qualità visiva nel lungo periodo. Per Apple, questo rappresenta un banco di prova fondamentale.
I recensori e gli utenti analizzeranno attentamente ogni dettaglio, testando il display in condizioni reali, spesso puntando direttamente fonti di luce per evidenziare eventuali imperfezioni.
Il successo dell'iPhone Fold dipenderà quindi dalla capacità dell'azienda di offrire non solo innovazione, ma anche una soluzione concreta e duratura a uno dei limiti più evidenti dei dispositivi pieghevoli.