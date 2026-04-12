ASUS Zenbook A16: con Snapdragon X2 Elite Extreme e doppia ventola, insidia Apple e mostra i limiti di Cupertino sul raffreddamento

Il confronto tra diversi approcci alla dissipazione del calore nei notebook di fascia alta sta diventando sempre più centrale, soprattutto con l'aumento delle prestazioni dei chip moderni. In questo contesto, il nuovo ASUS Zenbook A16 emerge come un esempio interessante di progettazione termica avanzata.
Il dispositivo è equipaggiato con il potente Snapdragon X2 Elite Extreme, un chip che richiede un sistema di raffreddamento adeguato per mantenere prestazioni elevate nel tempo.
ASUS ha scelto di implementare una configurazione con doppia ventola e doppia heatpipe, una soluzione che consente di gestire meglio il calore generato durante carichi di lavoro intensi. Questo approccio permette di evitare il throttling termico e garantire prestazioni più stabili.
ASUS Zenbook A16: confronto con MacBook Pro M5
Al contrario, il MacBook Pro M5 nella versione base utilizza una singola ventola, risultando meno efficace nel dissipare il calore del SoC. Anche nei modelli più avanzati con chip M5 Pro e M5 Max, la presenza di una sola heatpipe piatta limita l'efficienza complessiva del sistema, soprattutto nei modelli più compatti da 14 pollici, dove lo spazio ridotto accentua i problemi di surriscaldamento.
Un ulteriore vantaggio dello Zenbook A16 è la presenza di un'unità SSD PCIe NVMe Gen 4 rimovibile, che consente agli utenti di aggiornare facilmente lo storage fino a capacità elevate, come 4TB o 8TB. Tuttavia, nonostante questi punti di forza, anche ASUS lascia spazio a miglioramenti.
Le scelte effettuate da ASUS in fase di progettazione dello Zenbook A16
Analizzando il design interno dell'ASUS Zenbook A16, emerge chiaramente che alcune aree non sono state sfruttate al massimo: sarebbe stato possibile integrare una batteria più grande oppure estendere ulteriormente il sistema di raffreddamento con heatpipe aggiuntive.
È probabile che queste scelte siano state influenzate dalla necessità di mantenere un peso contenuto, ma resta il fatto che il margine di ottimizzazione è significativo. Nonostante ciò, il lavoro svolto da ASUS risulta comunque superiore rispetto a quello di Apple in questo ambito.