ASUS Zenbook A16: con Snapdragon X2 Elite Extreme e doppia ventola, insidia Apple e mostra i limiti di Cupertino sul raffreddamento

Il confronto tra diversi approcci alla dissipazione del calore nei notebook di fascia alta sta diventando sempre più centrale, soprattutto con l'aumento delle prestazioni dei chip moderni. In questo contesto, il nuovo ASUS Zenbook A16 emerge come un esempio interessante di progettazione termica avanzata.

Il dispositivo è equipaggiato con il potente Snapdragon X2 Elite Extreme, un chip che richiede un sistema di raffreddamento adeguato per mantenere prestazioni elevate nel tempo.

ASUS ha scelto di implementare una configurazione con doppia ventola e doppia heatpipe, una soluzione che consente di gestire meglio il calore generato durante carichi di lavoro intensi. Questo approccio permette di evitare il throttling termico e garantire prestazioni più stabili.