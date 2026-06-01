Nuovi monitor ASUS ROG OLED: maggiore luminosità, prestazioni estreme e focus sulla dissipazione

ASUS ROG ha presentato al Computex 2026 nuovi monitor OLED dedicati a gaming competitivo e creazione di contenuti. Scopriamoli insieme!

ASUS Republic of Gamers ha ampliato la propria offerta di monitor OLED durante il Computex 2026, presentando diverse novità dedicate sia ai videogiocatori competitivi sia ai creatori di contenuti professionali. Tra i prodotti più importanti spicca il nuovo ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, una speciale edizione celebrativa realizzata per il ventesimo anniversario del marchio ROG. Questo monitor da 26,5" utilizza un pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED ed è progettato per offrire prestazioni di altissimo livello negli esports. Il display supporta una modalità QHD con frequenza di aggiornamento fino a 540Hz, mentre attraverso la modalità dual-mode può passare alla risoluzione HD raggiungendo addirittura 720Hz. A completare la scheda tecnica troviamo un tempo di risposta di appena 0,02 ms.

I dettagli della nuova tecnologia interna ai nuovi monitor ASUS ROG La tecnologia Tandem WOLED offre diversi miglioramenti rispetto ai pannelli WOLED della generazione precedente, tra cui una luminosità di picco superiore del 15%, un volume colore aumentato del 25% e una durata operativa più lunga del 60%. Il monitor supporta inoltre VESA DisplayHDR 500 True Black, copertura del 99,5% dello spazio colore DCI-P3, colore reale a 10 bit e una precisione cromatica con Delta E inferiore a 2. Sul fronte della connettività sono presenti DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 e un attacco integrato per treppiede. ASUS ROG celebra i 20 anni al Computex: ecosistema completo con RTX 5090, hardware da record e design da collezione Per preservare il pannello OLED, ASUS integra la tecnologia OLED Care Pro con sensore Neo Proximity Sensor regolabile, capace di oscurare automaticamente lo schermo quando l'utente si allontana. L'azienda ha inoltre annunciato una nuova generazione di monitor OLED caratterizzati da un avanzato sistema di dissipazione che utilizza materiali GaN, riducendo il calore disperso fino al 35% e abbassando la temperatura delle prese d'aria fino al 10%.

Gli altri protagonisti tra i nuovi monitor ASUS ROG Tra le novità figura il ROG Strix OLED XG259QWPG ACE, definito come il primo monitor OLED esports al mondo. Il modello impiega un pannello Tandem WOLED da 24,5" in risoluzione Full HD con refresh rate di 540Hz, tempo di risposta di 0,02 ms e certificazione VESA DisplayHDR 600 True Black. Include inoltre menu Quick OSD, scale di misurazione integrate e tre modalità colore dedicate agli esports. ROG Swift OLED PG32UCWM Infine, ASUS ha mostrato il ROG Swift OLED PG32UCWM, un monitor da 32" con pannello Tandem RGB OLED e funzionamento dual-mode che consente di scegliere tra 4K a 240Hz oppure Full HD a 480Hz. La disponibilità è prevista per l'inizio del terzo trimestre dell'anno.