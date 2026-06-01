Porta a spasso il tuo monitor: il pannello ZSUS da 14" compatibile con PS5, Xbox Series X e Switch è in promozione su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile, con la nuova tornata di sconti di giugno, una promozione sul monitor portatile ZSUS: tramite l'applicazione del coupon MULTI6 (o SSIT6 / ITSS6), è possibile risparmiare 6€ per un costo finale d'acquisto di 64,56€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link.
La spedizione è prevista tra l'8 e il 13 giugno. Il monitor portatile ZSUS da 14 pollici è un display compatto progettato per offrire alta qualità visiva e grande versatilità d'uso, ideale per lavoro, intrattenimento e mobilità.
Ulteriori dettagli sul monitor
Lo schermo TFT da 14 pollici offre una risoluzione 2K Ultra HD di 2160×1440 pixel, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La qualità dell'immagine è ulteriormente migliorata dal supporto HDR, dalla copertura colore 100% sRGB e da una luminosità di 350 nit, che garantisce immagini brillanti, nitide e naturali anche in ambienti luminosi.
La profondità colore a 8 bit assicura transizioni cromatiche più fluide e una riproduzione più accurata dei colori. Per quanto riguarda la connettività, il monitor include porte Mini HDMI e USB Type-C, che permettono una trasmissione dati stabile e veloce. Il monitor integra anche due altoparlanti stereo per un'esperienza audio completa.
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