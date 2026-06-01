Porta a spasso il tuo monitor: il pannello ZSUS da 14" compatibile con PS5, Xbox Series X e Switch è in promozione su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile, con la nuova tornata di sconti di giugno, una promozione sul monitor portatile ZSUS: tramite l'applicazione del coupon MULTI6 (o SSIT6 / ITSS6), è possibile risparmiare 6€ per un costo finale d'acquisto di 64,56€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link.

La spedizione è prevista tra l'8 e il 13 giugno. Il monitor portatile ZSUS da 14 pollici è un display compatto progettato per offrire alta qualità visiva e grande versatilità d'uso, ideale per lavoro, intrattenimento e mobilità.